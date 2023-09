Il Napoli trema, il Liverpool fa sul serio e piomba sul fenomeno azzurro

In vista della prossima stagione ci sono già i primi rumors di calciomercato, uno potrebbe riguardare l’asso in attacco del Napoli.

Il calciomercato è terminato ufficialmente da pochi giorni, eppure i rumors sui possibili trasferimenti per il futuro non accennano a placarsi. Alcuni di questi, provenienti dall’Inghilterra, riguardano fortemente il Napoli.

Il tabloid inglese The Athletic, infatti, svela come il Liverpool stia guardando in casa azzurra in vista della prossima stagione. L’obbiettivo è rinforzare l’attacco e il nome individuato dai Reds sarebbe altisonante: Khvicha Kvaratskhelia.

Salah in Arabia, il Liverpool vuole Kvaratskhelia

L’attaccante georgiano è entrato nelle mire di Jurgen Klopp, rimasto abbagliato dal calciatore del Napoli già nel corso della doppia sfida di Champions League della scorsa stagione. Il Liverpool rischia seriamente di perdere Salah, attratto dalle sirene arabe, con offerte astronomiche, ecco perché i Reds pare abbiano mosso i primi passi per approcciare l’attaccante del Napoli.

Ovviamente Kvaratskhelia non è l’unico calciatore monitorato dal Liverpool. I sogni, decisamente inarrivabili, si chiamano Mbappé e Vnicius Jr., mentre sembrano molto più alla portata Saka dell’Arsenal e Kubo della Real Sociedad, calciatori che piacciono tanto, proprio come l’asso georgiano del Napoli.