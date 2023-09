Genoa-Napoli, il doppio ex avverte gli azzurri: il commento è imperdibile

Le parole del doppio ex in vista di Genoa-Napoli, che sanno di complimenti ma anche di messa in guardia per gli azzurri.

Genoa-Napoli non sarà mai una partita come le altre per la nostra Serie A. A cominciare da due delle più passionali e rumorose tifoserie d’Italia sugli spalti fino a culminare con il ricordo della storica doppia promozione dal campionato cadetto alla prima serie ormai quasi 20 anni fa. proprio per questo, l’attesa per l’incontro di Marassi cresce ogni giorno di più, nei supporter ed appassionato così come nel doppio ex Goran Pandev. Il macedone è infatti intervenuto sulla sfida dispensando complimenti e consigli da ambo le parti.

Pandev avverte il Napoli, le parole sul Genoa

Al Napoli dal 2011 al 2014 e poi al Genoa dal 2015 al 2022, Goran Pandev incarna senz’altro a pieno lo spirito del doppio ex per la sfida tutta da vivere di sabato 16 settembre. Proprio di questo si è dunque parlato con lo storico attaccante macedone ai taccuini del Secolo XIX, cui odierna edizione riporta proprio le parole della punta sull’incontro.

“Il Napoli è tra le tre favorite per portare a casa lo Scudetto, ma il Genoa non va sottovalutato. Si è rinforzato molto, sono arrivati calciatori come Retegui, Messias e Malinovskyi e credo che abbiano tutte le carte in regola sia per una tranquilla salvezza che permettere in difficoltà gli azzurri“, le parole di Pandev che sanno soprattutto di avvertimento nei confronti di Rudi Garcia & soci.