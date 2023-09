Garcia cambia il Napoli: possibile nuovo modulo in vista, la scelta fa discutere

Si sblocca l’idea cambio modulo per Garcia, con più fattori che potrebbero fortificare ulteriormente le scelte del tecnico francese.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli di Rudi Garcia, atteso da una tremenda settimana dopo aver anche perso contro la Lazio in campionato. Al ritorno dalla sosta infatti, gli azzurri saranno chiamati ad un incredibile tour de force lontano dalle mura amiche e che vedrà i partenopei giocare prima a Genova, poi a Braga ed infine a Bologna nel giro di 7 giorni. Una sfida difficile, ma alla quale solo i Campioni sanno rispondere a dovere, con tale situazione che richiede una rosa più completa e compatta che mai.

Cosa che, sicuramente per l’incontro con i liguri, non avverrà a causa dell’infortunio di Politano, rimediato in Nazionale e che potrebbe lasciare Garcia ed il Napoli in deficit di uomini sulla destra. L’esterno ex Sassuolo salterà infatti con certezza la sfida di Marassi, con gli esami strumentali che stabiliranno poi i corretti tempi di recupero. Il tecnico francese potrebbe dunque trovarsi con un uomo in meno anche in Portogallo ed in Romagna, con l’ultima idea che stuzzica e non poco l’ex allenatore dell’Al-Nassr.

Garcia parrebbe infatti aver studiato un possibile cambio di modulo per il suo Napoli, ormai da tempo ben saldo sul 4-3-3 e che ha dunque portato alcuni supporter partenopei a rigettare tale scenario.

Garcia cambia modulo, la chiave è Lindstrom

L’infortunio di Politano ha senz’altro lanciato in orbita le quotazioni di Lindstrom, che con ogni probabilità sarà titolare a Genova nonché nelle successive partite in caso di prolungato stop per l’italiano. Tale scenario, oltre a dare minuti nelle gambe al danese, priva però Garcia di un uomo importante sulla destra e proprio in concomitanza dell’inizio della Champions League, che andrà a rimpolpare ulteriormente d’impegni l’agenda partenopea.

Ecco dunque che il tecnico francese è pronto a snaturalizzare il Napoli dall’ormai fido 4-3-3, sfruttando la duttilità di Lindstrom nonché di molti altri calciatori della rosa. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che riporta la possibilità di un passaggio al 4-2-3-1 nonché al 4-3-2-1 nelle prossime gare. In caso di utilizzo dello schema con il doppio mediano infatti, Garcia potrebbe tranquillamente ricorrere sia al duo Lobotka-Anguissa che ad un centrocampo più fisico con Cajuste al posto dello slovacco, con il ruolo di trequartista che verrebbe conteso da Zielinski, Raspadori ed Elmas.

Una scelta che vide cadere in tentazione anche Luciano Spalletti, che non provò mai invece a giocare con il doppio trequartista. Essa rappresenta infatti una super novità in casa Napoli, che ad oggi pare però alquanto improbabile. Gli azzurri difatti infatti di membri in grado di creare una trequarti a due alle spalle di Osimhen, come i 3 sopracitati ed appunto Lindstrom. Tale modulo andrebbe però a penalizzare, e di conseguenza escludere dall’11 titolare, un uomo chiave della squadra come Kvaratskhelia. Al campo, dunque, andrà l’arduo compito di sorprenderci.