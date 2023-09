Elmas, il Napoli vuole il rinnovo ma c’è prima un problema da risolvere: di cosa si tratta

Avviate le pratiche per il rinnovo di Eljif Elmas in casa Napoli, nonostante un problema ormai saltato agli occhi di tutti.

Un nuovo capitolo all’ombra del Vesuvio potrebbe ben presto aprirsi per Eljif Elmas. Il macedone ex Fenerbache è infatti ormai giunto alla propria quinta stagione in azzurro, entrando forse nel pieno della propria carriera. Una carriera che, soprattutto in quel di Napoli, ha spesso visto il sette svariare su più fronti in qualità di jolly, occupando quasi tutte le posizioni offensive del caso. Ecco perché tutto ciò, mischiato al sempre ottimo rendimento del macedone, avrebbe spinto il Napoli ad avviarne le pratiche per il rinnovo nonostante un evidente problema.

Elmas, rinnovo nonostante il poco spazio

Si è parlato a lungo nella giornata di ieri di Eljif Elmas. Questo, oltre che per la splendida prestazione messa a referto in Macedonia del Nord-Italia, anche a causa delle news provenienti dall’est su di un possibile interessamento dell’Inter per il jolly azzurro. Jolly azzurro che il Napoli non ha però intenzione di vendere, come dimostrato dalle offerte da circa 30 milioni del Lipsia e del Liverpool rispedite al mittente.

Secondo quanto riportato quindi dal Corriere della Sera, il club di De Laurentiis avrebbe anche avviato le pratiche per il rinnovo del macedone, cui contratto è in scadenza nel 2025. Non sono ancora note eventuali cifre ed eventuali date di prolungamento, ma è invece ben noto che, con Garcia, Elmas fatichi a trovare spazio. Un paradosso visto e considerando l’attitudine del macedone di giocare praticamente in ogni ruolo fra attacco e centrocampo. Le news sul rinnovo potrebbero quindi coincidere con un cambio di rotta per il mister francese, con il campo che saprà poi mostrarci se sia effettivamente scoppiata la scintilla fra i due.