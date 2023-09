Ha dell’incredibile quanto accaduto quest’oggi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano e sul profilo Twitter di Aurelio De Laurentiis.

Uno degli eventi che ha più caratterizzato le scorse settimane in casa Napoli è stato senz’altro il caso sbocciato dal rinnovo di Kvaratskhelia. Le innumerevoli voci sul possibile adeguamento di contratto del georgiano, ad oggi quinto membro meno pagato della rosa azzurra, hanno infatti portato Aurelio De Laurentiis a rilasciare un duro comunicato sul sito e sui social targati Napoli. “Tutte cazz*te” quanto letto nelle righe di testo, dal tono alquanto brusco e spazientito, che il patron ha donato in pasto all’opinione pubblica.

Opinione, ben presto divisasi fra critiche nei confronti del Presidente azzurro, visto i tono poco consoni utilizzati nel messaggio, e chi invece ne ha preso le difese, quasi osannando tale forma di pugno duro utilizzata per respingere le cosiddette “fake news“. A quest’ultima fazione si è ben presto aggiunto il giornalista Paolo Ziliani che, tra le righe de Il Fatto Quotidiano, ha adottato un metodo abbastanza singolare per schierarsi dalla parte di Aurelio De Laurentiis.

“Vergogntevi”, Ziliani difende De Laurentiis

Adirato a dir poco il Paolo Ziliani apparso sulle pagine de Il Fatto Quotidiano stamane, a difesa di De Laurentiis e del tanto incriminato comunicato. “Tutti indignati e a strapparsi i vestiti per l’uso di un termine definito scurrile e per altro virgolettato da parte di De Laurentiis, ma alzi la mano chi non ha mai pronunciato tale parola in vota sua“, la prima parte dell’attacco ad opera di Ziliani, che si è poi complimentato con il Napoli per il 100% di efficacia raggiunto grazie ad un comunicato così nudo e crudo.

“Sono questi gli scandali di cui il calcio italiano deve preoccuparsi oppure essi sono altri, come ad esempio il patteggiamento FIGC-Juventus?”, ha quindi continuato il giornalista facendo riferimento alle famose parole sulla salvaguardia del brand bianconero pronunciate da Gabriele Gravina e da Luigi De Siervo. “Sono queste le cose per cui sarebbe il caso di vergognarsi. Poi ne riparleremo con l’esercito dei Bacchettoni“, ha poi concluso Ziliani.

Ziliani difende, De Laurentiis ringrazia

Per un così ampio e forte trafiletto di quotidiano, ecco dunque arrivare i ringraziamenti da parte di Aurelio De Laurentiis in persona, porti nei confronti di Ziliani attraverso un post sul proprio profilo Twitter. “Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine Cazz*ate, spiegato anche dalla Treccani e numerosi dizionari nonché all’Accademia della Crusca“, le ironiche quanto sentite parole di complicità da parte del patron del Napoli.