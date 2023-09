Da brividi le parole rilasciate da Fabio Cannavaro sul Centro Paradiso da lui acquistato da poco, prima di sfociare nel discorso Scudetto.

Tempo d’interviste per Fabio Cannavaro quest’oggi, cui dichiarazioni sono state riportate dall’odierna edizione de Il Mattino. Il Pallone d’Oro 2006 e prodotto del settore giovanile del Napoli è infatti intervenuto ai taccuini della testata in dichiarazioni sulla corsa Scudetto e sull’attuale situazione azzurra con Rudi Garcia. Il tutto, poi sfociato nelle parole da brividi da lui pronunciate in merito al Centro Paradiso.

Cannavaro da brividi, le parole sul Centro Paradiso

Abbandonato in balia del degrado dopo il fallimento del 2004, il Centro Paradiso ha rappresentato una parte fondamentale della Napoli anni ’80, che ogni giorno si riversava attorno al campo di Soccavo per assistere agli allenamenti di Diego Armando Maradona & soci. Grazie all’acquisto ufficiale del terreno da parte di Fabio Cannavaro, una fatta di popolo partenopea è dunque tornata a sognare il Paradiso, enfatizzata proprio dalle parole del Campione del Mondo: “Ho lavorato a questa idea per 15 anni e sono riuscito a realizzarla. Mi sono emozionato rivedendo lo spogliatoio che io e i miei compagni del settore giovanile usavamo a fine allenamento. Vorrei che anche i ragazzi che faremo allenare lì rivivano quei pezzi di Napoli e della sua storia”.

Dal Centro Paradiso allo Scudetto, poi, per Cannavaro, che ha in parte sentenziato ciò che sarà il campionato di quest’anno. “Credo che la lotta di quest’anno sia fra Juve, Inter, Milan e Napoli. Ho percepito un livellamento ma ritengo che sia verso il basso. Non ci sarà un altro campionato stra-dominato come quello vinto dal Napoli“, le parole dell’ex difensore centrale.

Infine, qualche piccolo spunto anche sull’attuale situazione Napoli. “Per Garcia non sarà facile lavorare al comando di una squadra che ha appena vinto lo Scudetto dominando. I giocatori devono capire che vincere una volta può essere inteso come un episodio, mentre confermarsi può aprire un ciclo e dimostrare di essere le forte“, le parole di Cannavaro, che ha poi dichiarato che l’assenza di Kim si farà sentire molto. L’ex Napoli poi concluso dichiarando che è ancora troppo presto per giudicare l’operato della squadra.