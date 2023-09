Ancora guai per la Juventus, il top player trovato positivo all’antidoping

Dopo la scorsa stagione arrivano altri problemi per la Juventus. Il top player della Juventus è stato trovato positivo all’antidoping.

Dopo la complicatissima stagione scorsa a causa delle numerose vicende giudiziarie, la Juventus aveva in mente di ricominciare da capo la nuova annata. Dopo l’esclusione dalle coppe europee, sembrava che dalle parti della Continassa si iniziasse a respirare serenità nell’aria.

L’assenza degli impegni europei infrasettimanali, inoltre, pongono i bianconeri in una posizione di vantaggio rispetto alle dirette rivali che invece dovranno faticare molto di più. Per questo motivo, tra le favorite allo scudetto c’è anche la Juventus.

Ora, però, come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia destinata a creare non pochi grattacapi alla squadra di Massimiliano Allegri.

Clamoroso Juve, positiva all’antidoping la stella bianconera

Pochi minuti fa è arrivata la notizia di una positività all’antidoping per un top player dei bianconeri. Paul Pogba è stato trovato positivo dopo la gara di Udine del 20 agosto scorso.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Nei campioni di urine del centrocampista francese è stato trovato un tasso di testosterone superiore al consentito.

Il test, come detto in precedenza, è stato effettuato dopo il match vinto per 3-0 dalla Juventus sull’Udinese del 20 agosto scorso. Paul Pogba, però, in quell’occasione non è entrato in campo. Il francese, infatti, non era ancora al massimo della forma dopo gli infortuni della scorsa stagione.

Un altro duro colpo per la carriera di Pogba che dopo tanti infortuni dovrà fare i conti anche con la giustizia sportiva.