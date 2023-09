Verso Genoa-Napoli, ancora problemi per Gilardino: assenze pesanti nei rossoblù

Ad una settimana dal calcio d’inizio di Genoa-Napoli, ecco arrivare le prime news in merito alla situazione rossoblù.

Il countdown segna ormai una sola settimana a distanziare Genoa e Napoli dall’incontro di Marassi, divenuto negli anni un vero e proprio classico per le due tifoserie visto il precedente di ormai 16 anni fa che regalò la Serie A ad entrambe le squadre. Per Rudi Garcia, nessun membro della rosa dovrebbe dunque essere indisponibile per il match del riscatto, fatta eccezione per Olivera che rientrerà in ritardo dall’Uruguay.

Buone notizie anche sul fronte Kvaratskhelia, impegnato per tutta la partita durante la pesante sconfitta patita dalla sua Georgia contro la Spagna, a dimostrazione che il settantasette ha ritrovato i novanta minuti nelle gambe. Infine, crescono sempre più le quotazioni di Natan, che dovrebbe fare ufficialmente il suo esordio in Liguria. Fronte Genoa, due notizie dall’infermeria potrebbero infatti favorire gli azzurri in vista della sfida di sabato 16.

Genoa-Napoli, Messias e Vogliacco ancora in dubbio per Gilardino

Non è stato un inizio facile per il Genoa di Gilardino in questa nuova esperienza in Serie A. I rossoblù, arrivati ai nastro di partenza da possibile rivelazione del campionato, hanno infatti incassato un sonoro 1-4 dalla Fiorentina ed un 1-0 dal Torino arrivato allo scadere dei minuti di recupero. Il tutto, intervallato dall’inaspettato 0-1 dell’Olimpico contro la Lazio, che al Genoa ha donato speranza oltre ai 3 punti nonostante alcune incomprensioni.

Poco infatti il minutaggio riservato ad uno dei top della rosa come Martin, con Malinovskyi e Gudmundsson ancora poco incisivi. In più, anche le notizie dall’infermeria hanno stroncato in parte Gilardino ed il suo Genoa, che potrebbe dover rinunciare a due importanti pedine di difesa e centrocampo anche contro il Napoli. Trattasi del neo-acquist0 Messias e di Vogliacco, ancora ai box secondo quanto riportato da TMW.

Il primo, fermo a causa di un problema fisico rimediato nell’amichevole estiva fra Milan e Real Madrid, sta infatti recuperando ed ha da poco ripreso a correre, ma un suo impiego sabato risulta ad oggi improbabile. Stesso discorso vige anche per Vogliacco, in fase di recupero ma più vicino al rientro rispetto al brasiliano. Il centrale potrebbe infatti arrivare all’incontro con il Napoli partendo dalla panchina. Rientrato infine il caso Malinovskyi, fermato da una botta in allenamento la scorsa settimana ma ora completamente a disposizione di Gilardino.