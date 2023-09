Ufficiale, tegola Udinese: due nuovi acquisti saltano la gara con il Napoli

La sosta per le Nazionali ha mietuto altre due vittime. I due nuovi acquisti sono costretti a saltare l’impegno contro il Napoli.

La sosta per le Nazionali non è vista di buon occhio da molti addetti ai lavori. Nei mesi scorsi, anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si scagliò contro la scelta di far giocare le Nazionali nel corso dell’anno. Secondo il presidente azzurro, infatti, sarebbe meglio ritagliare un periodo più lungo dove le Nazionali possano adempiere in un’unica volta tutti gli impegni dell’anno.

Questa scelta drastica, infatti, andrebbe a limitare i giocatori indisponibili per il club a causa della sosta per le Nazionali. Anche questa volta, infatti, diverse squadre dovranno fare il conto con il bollettino medico dei giocatori impegnati nelle rispettive selezioni.

Anche il Napoli ha subito la sfortuna di vedere rientrare un suo giocatore a causa di un infortunio. Si tratta di Matteo Politano che nella giornata di oggi ha lasciato il ritiro dell’Italia per un problema al polpaccio.

Doppio infortunio in Nazionale, saltano il Napoli

Il Napoli, però, non è l’unica squadra in Serie A a dover far conto con gli infortunati. In casa Milan la tensione è alle stelle in vista del derby con l’Inter e l’infortunio di Giroud.

Anche l’Udinese è stato molto sfortunato nel corso di questa sosta. In casa dei friulani sono ben due gli infortunati. Si tratta di due nuovi acquisti, ovvero di Keinan Davis e Vivaldo Semedo.

Di seguito il comunicato:

“Udinese Calcio comunica che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo. Vivaldo Semedo, inoltre, ha anticipato il rientro dagli impegni con la nazionale portoghese under 19 a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà valutato quotidianamente”.

Due infortuni abbastanza importanti per i nuovi arrivati che sono così costretti a saltare la sfida al Napoli del prossimo 27 settembre.