Rivelazione di Osimhen dalla Nigeria: chiaro messaggio a Garcia?

Intervistato in diretta dal ritiro della Nigeria, alcune dichiarazioni di Victor Osimhen potrebbero aver catturato l’attenzione di Garcia.

Numerose le gare con protagonisti i calciatori del Napoli nella prima turnata di impegni con le Nazionali, sfociate poi nel tripudio partenopeo di Macedonia del Nord-Italia. Di Lorenzo, Politano e Raspadori hanno infatti affrontato Elmas nello scialbo pareggio di Skopje, facendo provare giusto un briciolo di nostalgia ai tifosi napoletani, vista anche la presenza di Luciano Spalletti sulla panchina nostrana. Mentre gli impegni con le sortite patriottiche vanno avanti, anche gli allenamenti in quel di Castel Volturno proseguono, con Rudi Garcia in cerca di risposte dai suoi.

Osservati speciali all’SSCN Konami Training Center vi sono Natan, cui tutti i quotidiani evidenziano Genova come la cornice del debutto, e Mario Rui, che visto il tardivo rientro di Olivera dall’Uruguay scenderà in campo dal primo minuto a Marassi. Il tecnico francese, in cerca di nuove idee post sconfitta con la Lazio, potrebbe aver inoltre ricevuto un forte suggerimento niente meno che da Victor Osimhen. Intervistato dal ritiro della Nigeria infatti, il bomber potrebbe aver donato una nuova chiave di lettura per il Napoli allo scacchiere di Rudi Garcia.

Idea 4-4-2, Osimhen sicuro dalla Nigeria

Un solo impegno caratterizzerà la sosta di Victor Osimhen, che scenderà in campo esclusivamente il 10 settembre contro Sao Tome Principe, in un match di qualificazione all’imminente Coppa d’Africa. Questo significa che, salvo imprevisti dell’ultim’ora, il nigeriano tornerà in anticipo alla corte di Rudi Garcia, pronto a preparare il ritorno in campo con la maglia azzurra. Lo stesso Garcia potrebbe inoltre raccogliere e far sue le parole pronunciate proprio dal bomber, intervistato in patria dal ritiro della Nazionale.

Ai microfoni di Pulse Sport infatti, Osimhen è intervenuto sul possibile schieramento tecnico di cui usufruirà la Nigeria nei prossimi mesi, pronunciando parole in grado di catturare l’attenzione anche del mister azzurro: “Posso giocare con chiunque al mio fianco, non avrei problemi in un 4-4-2“. Discorso che vale ovviamente per la propria Nazionale, ma che potrebbero essere colto al balzo da un Garcia che, fra amichevoli e campionato, più volte si è lasciato intrigare dall’ipotesi doppia punta. Rafforzata da tali parole, una possibile rivoluzione potrebbe dunque profilarsi all’orizzonte per il Napoli, che nei prossimi impegni potrebbe proporre Simeone ed Osimhen contemporaneamente in campo sempre più spesso.

Lo stesso bomber nigeriano ha concluso l’intervista con altre dichiarazioni che fanno gola ai napoletani. Il capocannoniere della scorsa Serie A ha infatti dispensato parole al miele nei confronti di Victor Boniface, suo “gemello” di Lagos nonché compagno di reparto ed obiettivo del Napoli. “Un giocatore davvero formidabile“, quanto detto da Osimhen, di sicuro giunto anche alle orecchie di De Laurentiis, Meluso e Micheli.