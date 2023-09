Osimhen fa esultare anche la Nigeria, subito in gol in Nazionale (VIDEO)

Victor Osimhen conferma l’ottimo momento di forma anche in Nazionale. Arriva il gol nella gara contro il São Tomé e Príncipe.

Victor Osimhen ha iniziato alla grandissima la nuova stagione. Il capocannoniere della scorsa Serie A, ha ricominciato da dove aveva concluso. Nelle prime tre partite di campionato, infatti, ha già siglato 3 reti ed è stato decisivo nelle vittorie contro Sassuolo e Frosinone.

L’attaccante del Napoli, nel corso di questa sosta per le Nazionali, non è rimasto agli ordini di Garcìa a Castel Volturno. Osimhen, infatti, è volato in Nigeria per disputare il match contro São Tomé e Príncipe. Dopo la partita Osimhen farà subito ritorno in Italia per preparare la sfida al Genoa. Quella di oggi, infatti, è l’unica partita in programma per la Nigeria in questa sosta.

Colpo di testa e gol: Osimhen è una macchina anche in Nazionale

Nigeria e São Tomé e Príncipe stanno giocando proprio in questi istanti, con il calcio d’inizio che è stato battuto alle 18.

Dopo pochi minuti dall’inizio della partita, il bomber del Napoli si è reso protagonista del gol che sta decidendo il match.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il numero 9 azzurro ha svettato più in alto di tutti e ha insaccato alle spalle del portiere. Da segnalare, l’uscita a vuoto dell’estremo difensore avversario sul cross che arrivava da sinistra.

Di seguito il video del gol: