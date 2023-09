Natan si prepara al debutto? Garcia lavora su un preciso dettaglio

Natan è il grande punto interrogativo dell’inizio di stagione del Napoli. Garcìa lo vuole proteggere e arriva la notizia da Castel Volturno.

La sconfitta contro la Lazio ha evidenziato nel dettaglio le problematiche difensive del Napoli in questo inizio di stagione. Rudi Garcìa vuole che la sua squadra difenda molto alta, lasciando molto spazio alle sue spalle. L’assenza di un difensore rapido come Kim Minjae, però, ha messo in crisi l’intero reparto che contro i biancocelesti non è riuscito a frenare le sgasate offensive degli esterni.

Per sostituire il difensore coreano, a Napoli è arrivato Natan. L’ex difensore del Red Bull Bragantino, però, non ha ancora debuttato con la maglia dei campioni d’Italia e molti si interrogano se gli azzurri hanno fatto la scelta giusta.

Rudi Garcìa ha spiegato più volte come per un ragazzo giovane sia difficile integrarsi sin da subito in un nuovo campionato completamente diverso da quello precedente. La sosta per le Nazionali, però, è arrivata in soccorso degli azzurri, con Garcìa che sta lavorando su un preciso dettaglio.

Natan a lavoro con Garcìa per prepararsi al debutto

In molti vedono in Natan le stigmate del grande campione, ma il classe 2001 brasiliano non ha ancora avuto modo di dimostrare sul campo il suo talento.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, pare che l’ora del debutto per il difensore brasiliano si stia avvicinando. Rudi Garcìa, nell’ultima settimana, ha lavorato a stretto contatto con Natan per migliorare in uno specifico dettaglio.

Natan, infatti, è dotato di buona tecnica e grande velocità, ma deve completare l’apprendimento dei movimenti della linea difensiva. Basta sbagliarne solo uno per lasciare la strada spianata agli attaccanti avversari.

Proprio per questo motivo, Garcìa ha aspettato a far debuttare il nuovo numero 3 del Napoli. Il tecnico francese lavorerà ancora su questo aspetto anche nella prossima settimana, che porta al match contro il Genoa e che potrebbe certificare il debutto di Natan.