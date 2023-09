Macedonia del Nord-Italia, sorprende il giudizio su Spalletti: l’appello dei quotidiani

La sorprendente impressione dei quotidiani su Luciano Spalletti, reduce da un pareggio amaro al suo debutto da CT della Nazionale.

Panico e paura fra i confini dell’Italia. Il pareggio con la Macedonia, arrivato sul finale grazie ad una splendida punizione del capitano giallorosso Bhardi, ha infatti ulteriormente peggiorato la situazione azzurra verso Euro2024. Dopo la sconfitta casalinga con l’Inghilterra ed la vittoria di Malta, l’Italia è ora chiamata a vincere in casa sia contro i crociati che nel ritorno con la Macedonia, nonché contro l’Ucraina che ora fa paura. Con l’incubo della non qualificazione sulle spalle dunque, ecco però la sorprendente valutazione dei quotidiani in merito a Luciano Spalletti.

“Giù le mani da Spalletti”, i quotidiani difendono il mister

Un’Italia ancora troppo “bipolare” quella vista in campo contro la Macedonia. Gli azzurri hanno infatti mostrato qualche spazio di buon gioco qua e là, risultando però sterili sotto porta e concedendo non poche ripartenze ai padroni di casa. Fra il palo di Tonali e qualche occasione sprecata di troppo, condite dalle solite voci critiche, il giudizio su Spalletti è però universale.

“Giù le mani dal mister“, il grido di battaglia lanciato dalla Gazzetta dello Sport, dal Corriere dello Sport ed anche dal Corriere della Sera. Per i quotidiani infatti, il tecnico di Certaldo possiede un alibi di ferro, avendo disposto di soli 5 giorni per mettere su la propria Nazionale. Anzi, in un clima completamente arido e figlio del marasma generale, le speranze sono riposte proprio nell’ex Napoli. Spalletti avrà infatti ora tempo per inculcare le proprie idee di gioco sulla Nazionale e per valutare o aspettare profili rimasti o tornati a casa come Gianluca Scamacca, Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini.