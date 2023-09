“Scambio tra Napoli e Inter a gennaio”: clamorosa rivelazione di mercato

La clamorosa indiscrezione di mercato fa impallidire Napoli: uno degli azzurri più talentuosi nel mirino dell’Inter per gennaio.

Si avvia verso la conclusione la prima settimana di sosta per le Nazionali, che porterà via con se uno scialbo pareggio fra Macedonia del Nord ed Italia nonché avvicinerà il ritorno del Napoli sul terreno di gioco. La squadra di Rudi Garcia sarà infatti impegnata alle ore 20.45 di sabato 16 settembre contro il Genoa, in un’ostica trasferta come quella del Marassi. Una sfida divenuta una vero e proprio evento da seguire, viste le voci sulla possibile titolarità di Natan nonché grazie alla voglia del tifo partenopeo di vedere una reazione azzurra post-sconfitta contro la Lazio.

Di Genoa-Napoli si potrà però cominciare a parlare concretamente dopo che tutti i calciatori della rosa saranno tornati a disposizione del mister Rudi Garcia, che attende i suoi pupilli in quel di Castel Volturno già scottato da una terribile news. Olivera tornerà infatti dall’Uruguay a ridosso dell’incontro con i rossoblu, lasciando dunque ampie chances a Mario Rui di figurare nell’undici titolare.

La vera preoccupazione in casa Napoli, giunta da poco all’ombra del Vesuvio, riguarda però un clamoroso scenario che potrebbe prender vita nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato infatti, uno dei più talentuosi membri della rosa azzurra potrebbe finire d’improvviso tra le grinfie dell’Inter di Simone Inzaghi.

Scambio Elmas-Sensi, la clamorosa idea di mercato

90 minuti e poco più sono bastati ad Eljif Elmas per dimostrare di essere ancora uno dei calciatori più talentuosi di proprietà del Napoli. Il macedone, piuttosto che con la maglia azzurra, lo ha però fatto notare con indosso la casacca della propria Nazionale, mettendo su una prestazione da 8 in pagella contro l’Italia del suo ex mister Spalletti. Un vero e proprio paradosso se si pensa che l’ex Fenerbache, con Garcia alla guida del Napoli, abbia totalizzato appena 21′ in 3 partite, rimanendo addirittura in panchina contro la Lazio.

Una situazione alquanto strana, con Elmas d’improvviso scalzato dal ruolo di jolly a discapito di Jack Raspadori, sempre più nomade dello scacchiere del tecnico francese. Una situazione che ha inoltre dato via a delle clamorose indiscrezioni di mercato, lanciate dalla testata macedone di Sport1.mk . In particolare, esse vedrebbero un possibile tentativo da parte dell’Inter a gennaio per Elmas, con ben due ipotesi nei piani nerazzurri. La prima vedrebbe infatti un’offerta solo cash da circa 25 milioni, con la seconda che invece implicherebbe uno scambio con Stefano Sensi rafforzato da un conguaglio economico di 15 milioni.

Un fulmine a ciel sereno abbattutosi in casa Napoli, e che potrebbe privare i partenopei di un vero e proprio gioiello del campo. Trattasi, ad oggi, di semplici voci di mercato provenienti dalla Macedonia del Nord, ma l’abilità dimostrata dall’Inter di Marotta ed Ausilio nel chiudere colpi del genere spaventano e non poco i tifosi all’ombra del Vesuvio.