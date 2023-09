Caressa e Bergomi increduli, succede in diretta parlando di un calciatore del Napoli

Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono stati protagonisti nel post partita di Italia-Macedonia. I due sono increduli per la prestazione di un calciatore del Napoli.

La Serie A, dopo appena tre partite, si è fermata per lasciare spazio alle Nazionali. Anche l’Italia è impegnata in questi giorni per due match fondamentali per la qualificazione a Euro2024. Ieri sera gli azzurri di Luciano Spalletti hanno incontrato la Macedonia. Il match è terminato sul risultato di 1-1 e ora l’Italia è obbligata a vincere contro l’Ucraina per strappare il pass per i prossimi europei.

Sono ben 4 i calciatori del Napoli che Spalletti ha chiamato in Nazionale per il suo debutto sulla panchina dell’Italia, ma nel corso della partita, i due telecronisti di Sky Sport, Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno elogiato la prestazione di un altro calciatore partenopeo.

Si tratta di Elijf Elmas, che con la sua Macedonia ha rovinato i piani del suo ex allenatore a Napoli e ha fornito una prestazione molto importante. I due telecronisti di Sky Sport hanno a lungo elogiato Elmas nel corso dei 90′. Ad ogni giocata di rilievo da parte del talento macedone, arrivavano gli apprezzamenti della coppia in telecronaca.

Tra i tanti commenti sbalorditi di Caressa e Bergomi, spicca sicuramente: “Elmas è il più bravo di tutti, è sicuramente il migliore in campo”. Una grande iniezione di fiducia per Elmas che certamente non sta attraversando un momento facile con la casacca del Napoli.

Elmas da sogno in Nazionale, ma in difficoltà con il Napoli.

Elijf Elmas, dopo l’ottima annata scorsa, conclusasi con la vittoria dello scudetto era chiamato a fare un ulteriore step di crescita, ma in questo avvio di stagione ha trovato non poche difficoltà.

Lo scorso anno, Elmas è stato fondamentale per Luciano Spalletti nella corsa allo scudetto. La sua duttilità e la grandissima qualità tecnica gli sono valse il ruolo di 12esimo titolare. Anche ottime doti in fase realizzativa per il numero 7 del Napoli che ha chiuso la stagione al terzo posto nella classifica marcatori per il Napoli.

Con l’arrivo di Garcìa, però, la musica sembra cambiata. Il tecnico francese sta concedendo veramente pochissimo spazio ad un calciatore del talento di Elmas. Nelle ultime ore, inoltre, pare che Elmas possa anche decidere di cambiare aria per trovare più spazio.

Secondo la testata macedone Sport1.mk pare che l’Inter sia interessata ad intavolare uno scambio con Stefano Sensi più 15 milioni di euro per portare Elmas alla corte di Inzaghi già a gennaio.