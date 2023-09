Asse con il Napoli dal Brasile, proposta inaspettata per De Laurentiis

Natan De Souza potrebbe aver aperto un vero e proprio ponte tra Napoli e il Brasile, è arrivata una particolare proposta a De Laurentiis.

Il calcio è ormai diventato un business, con le società di tutto il mondo che hanno l’obbligo di trovare un equilibrio tra risultati sportivi e soprattutto profitti economici. In tal senso anche il calciomercato diventa fondamentale, con la ricerca di talenti cristallini da volorizzare che diventa una soluzione utile un po’ per tutti i club.

Tra i primi ad intraprendere questa strada c’è il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Da sempre la società partenopea ha avuto tra i suoi diktat la sostenibilità economica dei bilanci, provando comunque ad ottenere i migliori risultati sportivi. La programmazione del club ha così prodotto la scalata dalla Serie C ai vertici del calcio italiano, l’assestamento del Napoli tra le migliori squadre d’Europa e dulcis in fundo la vittoria dello scudetto nella passata stagione. Un modello vincente che già è oggetto di studio ed emulazione da parte di altre società.

Intanto il Napoli continua il suo lavoro di scouting, allargando sempre più i propri orizzonti. Nell’ultima sessione estiva, infatti, è arrivato il brasiliano Natan De Souza dal Red Bull Bragantino. Il centrale classe 2001 ancora non ha esordito in gare ufficiali con gli azzurri, con Garcia che sta lavorando su specifici concetti in modo da presentare il giocatore alla platea del Maradona nel miglior modo possibile.

André Cruz propone una collaborazione al Napoli per i talenti emergenti brasiliani

In tanti scommettono sulle qualità di Natan. In primis il capo scout del Napoli, Maurizio Micheli, che si è speso in prima persona per l’acquisto del difensore brasiliano. Eppure Natan potrebbe non essere l’unico brasiliano ad arrivare in azzurro in questo periodo. Una vecchia conoscenza del Napoli, l’ex centrale André Cruz – in azzurro dal 1994 al 1997 -, ha infatti rilasciato un’intervista a Repubblica, avanzando una particolare proposta al presidente Aurelio De Laurentiis:

Collaboro con un’agenzia che si occupa di giovani talenti brasiliani. Si chiama Casa Soccer. Mi piacerebbe tanto segnalare qualche giovane interessante al Napoli. Sarebbe bello incontrare De Laurentiis e proporgli una collaborazione. Proverò a farlo quando tornerò in città. Sono sempre a disposizione. Ci vediamo presto e ovviamente forza Napoli.

Una bella proposta che potrebbe certamente aiutare il club partenopeo nella sua ricerca di talenti, magari anche da portare prima all’interno del settore giovanile in modo di farli crescere con calma e senza troppe pressioni.

Stesso consiglio che lo stesso Cruz ha dato al Napoli a riguardo di Natan. Il difensore arrivato dal Bragantino viene definito un centrale dotato di “buona tecnica e molto veloce“, ma che ovviamente ha bisogno di un periodo di ambientamento in Italia per capire i meccanismi di un calcio totalmente diverso da quello brasiliano. L’ennesima recensione positiva arrivata su Natan da addetti ai lavori brasiliani. I tifosi azzurri così attendono con ancor più fiducia il giorno del debutto con i campioni d’Italia.