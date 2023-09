Bilancio positivo per il Napoli, De Laurentiis può sorridere: quanto c’è in cassa

Bilancio estremamente positivo per il calcio Napoli grazie alla gestione oculata del presidente De Laurentiis: quanto c’è nelle casse del club?

L’economista Fabrizio Vettosi è intervenuto su Radio Marte parlando della situazione economica del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli partiva da una posizione finanziaria netta, nello scorso esercizio, 30 giugno 2022, di 55mln di euro, cassa positiva. Poi ha aggiunto tutto quello che ha prodotto durante la gestione dell’esercizio 2023, straordinariamente positivo per il Napoli perché quest’anno ha aggiunto maggiori ricavi con minori costi. Maggiori ricavi di natura commerciale ma anche ricavi da stadio. Il Napoli, secondo i miei calcoli, sfiora i 40mln di euro.

Oggi il 49% dei ricavi del Napoli arriva dai diritti tv. Poiché i diritti vengono venduti collettivamente non dobbiamo mai augurarci la morte e la scomparsa di una squadra, la Juve per esempio, perché anziché prendere 80mln di euro il Napoli ne prenderebbe 50. In merito ai cicli vi dico che tra l’arrivare primi o arrivare quarti passano 3mln di euro. Tu ti ammazzi per arrivare primo e prendere 3 milioni in più. Tu devi essere competitivo perché arrivare primo è un caso. Io non credo che questo Napoli sia di tanto inferiore a Inter, Milan, Juventus o la Roma. Dal 2005 ad oggi il Napoli ha ricavato dallo stadio 370 milioni, dai diritti TV 1 miliardo e 400 milioni di euro.