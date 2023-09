Spalletti pronto a cambiare l’Italia: la decisione sull’azzurro sorprende tutti

Le ultime news sulle probabili formazioni di Macedona-Italia nonché sul possibile impiego dei calciatori del Napoli.

Si prepara ad entrare nel vivo la pausa Nazionali, con la prima carrellata di incontri che comincerà a partire da quest’oggi soprattutto in Europa. In particolare, occhi puntati per i tifosi del Napoli sui 12 calciatori azzurri convocati per le qualificazioni ad Euro2024, di cui ben 4 facenti parte della lista a disposizione di mister Luciano Spalletti. Arrivano dunque le prime possibili indiscrezioni in merito alle formazioni di Macedonia-Italia nonché all’utilizzo dei partenopei implicati nell’incontro.

Macedona-Italia, fascia destra tutta azzurra per Spalletti

In programma sabato 9 settembre all’Arena Proeski di Skjope, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, Macedonia-Italia fungerà da debutto sulla panchina tricolore per Luciano Spalletti. Un esordio delicato, che potrebbe fungere da vera e propria risurrezione dalle ceneri vista la contrapposizione con la Nazionale che eliminò gli azzurri dai play-off Mondiali 2022.

Ecco dunque che il tecnico di Certaldo è pronto ad affidarsi all’usato garantito, con ben 2 dei 4 calciatori del Napoli certi di un posto da titolare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, la fascia destra sarà totalmente tinta d’azzurro, con Di Lorenzo e Politano super favoriti per partire dal primo minuto. Ancora in dubbio invece il ruolo di Rapsadori, che Spalletti etichettò a possibile titolare per l’attacco italiano. L’elezione a capitano di Ciro Immobile ha però contribuito ad abbassare le quotazioni dell’ex Sassuolo, ancora però in forte ballottaggio con il bomber della Lazio.

Discorso diverso invece per Alex Meret, non riuscito a scalzare dai pali il titolarissimo Gianluigi Donnarumma e che quindi si accomoderà in panchina. Infine, occhi puntati anche sulla Macedonia, con Eljif Elmas pronto a fungere da leader del centrocampo giallorosso nel corso della sfida.