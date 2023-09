Paola Saulino da urlo: la sua scollatura è incontenibile – FOTO

Ancora una volta incontenibile la showgirl ed influencer Paola Saulino, per la gioia dei suoi follower nonché dei tifosi del Napoli.

Le sexy tifose del calcio sono ormai una categoria che ha trovato sempre più spazio nel mondo del pallone, per la gioia di tutti i tifosi ed appassionati. In quel di Napoli, non è infatti nuovo il volto di Paola Saulino, tifosissima degli azzurri nonché nota influencer via social. La donna ha difatti instaurato un forte rapporto con il club partenopeo negli ultimi anni di attività in rete, fra foto con indosso la casacca azzurra, promesse e presunti flirt con calciatori.

Uno dei principali motivi della fama della bella Paola Saulino è infatti da ritrovare nel caso di gossip con protagonista Jorginho. Le voci su una presunta relazione extraconiugale fra l’ex calciatore del Napoli e la showgirl sono infatti state confermate più volte da quest’ultima, con l’attuale centrocampista dell’Arsenal più volte chiamato a smentire. Tutto ciò portò anche ad un acceso diverbio tra la Saulino e la compagna di Jorginho, con la showgirl napoletana che ha saputo nel tempo far impazzire i tifosi azzurri anche con altri escamotage.

Il più recente non è altro che la sfilata senza veli sul lungomare della sexy Paola, arrivata come promessa mantenuta in seguito al trionfo Scudetto targato Napoli. Tanti piccoli avvenimenti, capaci di innalzare a dismisura il numero di follower della showgirl napoletana. Quest’ultima ha inoltre deciso di regalare ai propri fan un’ulteriore visione da urlo, con l’ultimo post della Saulino in grado di far impazzire il web.

Paola Saulino irrefrenabile, la foto fa impazzire i social

Una delle principali fonte di comunicazione con i suoi fan usate da Paola Saulino è senz’altro il social network Instagram. Qui, la sexy influencer napoletana è solita postare foto succinte in grado di attirare l’attenzione dei propri follower, proprio come accaduto appena qualche ora fa. Una carrellata di foto sono state infatti pubblicate dalla Saulino, intenta ad aggiornare i suoi seguaci sul suo recente soggiorno di due notti in quel di Milano.

La bella Paola è stata però in grado di colpire tutti i suoi fan con uno scatto in particolare. Trattasi della terza del carousel, ovvero una foto della donna allo specchio. La scolatura da capogiro della sexy influencer, enfatizzata dallo stretto top viola, ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower. Ben 8 mila i like totalizzati dal post, in cui è presente anche una sfilza di commenti con l’emoticon del cuore azzurro. Ancora una volta, Paola Saulino ha saputo deliziare i suoi fan nonché i tifosi del Napoli.