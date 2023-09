Grave lutto per Lobotka: è morto il papà dello slovacco

Scossone improvviso nella vita del centrocampista azzurro, raggiunto dall’improvviso e grave lutto.

Una terribile notizia, di quelle che nessuno vorrebbe vedersi recapitata. Il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è stato infatti raggiunto, nel corso del ritiro con la Nazionale slovacca, dalla terribile ed improvvisa scomparsa del caro padre, arrivata come un fulmine a ciel sereno.

A riportarlo è stato il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, con le voci poi confermate da fonti vicine alla Nazionale slovacca. Ancora ignote le cause della terribile scomparsa, arrivata però d’improvviso e senza preavviso. Non è ancora inoltre noto se il centrocampista rimarrà nel ritrovo della Slovacchia o se lascerà il ritiro per ricongiungersi con il proprio nucleo familiare.

L’intera redazione di SpazioNapoli si stringe attorno al dolore di Stanislav Lobotka e porge le proprie sentite condoglianze all’intera famiglia del calciatore azzurro.