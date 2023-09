Esclusione da non credere per il Napoli: l’annuncio lascia di sasso De Laurentiis

Arriva la nuova composizione del board ECA. Ben due i dirigenti appartenenti a club di Serie A nominati parte del gruppo.

Questa mattina, Berlino è stata protagonista nonché sede dell’assemblea ECA (European Club Association), in cui i nuovi Ordanary Members dell’associazione sono stati eletti per il ciclo 2023-2027. Di essi, ben due sono i dirigenti della Serie A nominati dunque in rappresentanza dell’associazione.

Nuovo board ECA, nessun dirigente del Napoli eletto rappresentante

Il principale scopo dell’odierna riunione dell’ECA è stato eleggere i rappresentati della nuova board per il ciclo 2023/2027. Tale board avrebbe dovuto contenere ben 30 unità, con 23 selezionate tramite elezione e 7 scelte invece dai vertici UEFA e dell’ECA stessa. Del primo gruppo citato fa dunque parte Alessandro Antonello, responsabile delle attività aziendali dell’Inter e selezionato appunto tramite elezione.

Fra i nomi invece evidenziati dall’ECA e dalla UEFA, assieme al presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, troviamo anche il patron della Roma, Dan Friedkin. Nessuna traccia invece di dirigenti appartenenti al Napoli: nessun azzurro fa infatti parte dell’elenco dei 30 della board, per la sorpresa del patron Aurelio De Laurentiis.