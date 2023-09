Cannavaro: “Kvara o Osimhen? Il Pallone d’Oro lo darei a lui”, poi l’analisi su Napoli-Lazio

Le parole del Campione del Mondo 2006 nonché ex Napoli sulle nomination al Pallone d’Oro dei calciatori azzurri.

La sconfitta contro la Lazio ha fatto si che venissero fuori diversi campanelli d’allarme in casa Napoli già dopo 3 giornate di campionato. Contemporaneamente alla sosta per le Nazionali però, l’ansia dei tifosi partenopei è rientrata in seguito alle 30 nomination per il Pallone d’Oro ad opera di FranceFootball, in cui figurano gli azzurri Osimhen e Kvaratskhelia nonché l’ex Kim. Ecco dunque arrivare l’opinione in merito ad entrambi gli argomenti dell’ex Napoli nonché vincitore del premio iridato Fabio Cannavaro.

“Darei il Pallone d’Oro ad Osimhen”, Cannavaro sicuro

Intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, Fabio Cannavaro è stato intervistato in merito alle nomination degli azzurri nei 30 candidati al Pallone d’Oro. Il vincitore del titolo 2006 è stato dunque chiamato a rispondere ad una domanda complicata sin da subito. “Se dovessi scegliere chi premiare fra gli azzurri? Sceglierei Osimhen. Sia lui che Kvara hanno fatto la differenza, ma Victor è stato più continio“ le parole del Campione del Mondo.

Cannavaro non ha però dimenticato di inserire l’ex Kim Min-Jae all’interno del discorso, collegando anche le voci sul coreano alla sconfitta contro la Lazio. “Kim? Un leader ed una grave perdita, ma non credo che la sua assenza sia il motivo della sconfitta contro la Lazio. Non sono preoccupato“, le battute conclusive di Cannavaro.