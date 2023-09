Biglietti Braga-Napoli: comunicati i prezzi e le modalità di vendita, la nota

L’annuncio ufficiale in merito ai biglietti di Braga-Napoli, primo appuntamento europeo stagionale per gli azzurri.

La pausa per le Nazionali ha preso il sopravvento sul campionato di Serie A dopo appena 3 giornate, ma è già forte il sentimento di ritorno nelle menti di Inter, Milan, Lazio e Napoli. Questo perché, al rientro dalla sosta, vi sarà giusto il tempo di affrontare una nuova sfida nella Lega prima di voltare pagina e concentrarsi sulla Champions League. In particolare, sono ufficiali i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti per la sfida fra partenopei e Braga, comunicati appunto dal club azzurro.

Braga-Napoli, biglietti in vendita dall’8 settembre

Contrariamente a quanto successo lo scorso anno, l’avventura in Champions League degli azzurri partirà lontana dalle mura del Maradona. Il 20 settembre sarà infatti Braga-Napoli ad inaugurare il cammino europeo dei partenopei, con le modalità di vendita dei biglietti comunicate dal club attraverso una nota ufficiale. La vendita avrà inizio alle ore 15 di venerdì 8 settembre, con termine fissato per le ore 23:59 di martedì 12 settembre. I tagliandi saranno acquistabili sulla piattaforma Ticketone ed il tutto sarà diviso in due fasi:

FASE 1 : Essa sarà attiva dalle ore 15 di venerdì 8 settembre fino alle 23:59 di domenica 1o settembre. Durante questa fase, l’accesso ai biglietti sarà concesso solo ai possessori di abbonamento tipologia FULL 2023/24, che potranno dunque usufruire della precedenza sull’acquisto fino ad eventuale esaurimento posti;

: Essa sarà attiva dalle ore 15 di venerdì 8 settembre fino alle 23:59 di domenica 1o settembre. Durante questa fase, l’accesso ai biglietti sarà concesso solo ai possessori di abbonamento tipologia FULL 2023/24, che potranno dunque usufruire della precedenza sull’acquisto fino ad eventuale esaurimento posti; FASE 2: Essa scatterà invece dalle ore 15 di lunedì 11 settembre solo in caso di disponibilità dei tagliandi al termine della FASE 1. Qualora i biglietti terminassero nel corso di quest’ultima infatti, la FASE 2 non partirà.

I tifosi dovranno inoltre essere al corrente che sarà possibile acquistare un singolo biglietto per ogni transazione ed indipendentemente dalle fasi, e che questi ultimi avranno un costo di 50€ ciascuno. Una volta avvenuto l’acquisto, l’acquirente riceverà via e-mail il biglietto digitale valido per l’accesso al Municipal de Braga.