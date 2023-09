“Succede a Napoli”, assurdo dalla Danimarca: avvertimento a Lindstrom

Appena arrivato a Napoli, Lindstrom ha commentato il calore dei tifosi azzurri. Ora anche il suo compagno di Nazionale parla del tifo partenopeo.

Il mercato si è concluso da poco meno di una settimana. Nonostante il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avesse promesso direttamente dal palco del ritiro di Dimaro, che la squadra a disposizione di Garcìa sarebbe stata al completo entro il 12 agosto, il Napoli ha chiuso alcuni colpi anche a fine mercato.

Per lungo tempo il club partenopeo ha trattato con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo classe 2001 era il grande obiettivo del mercato azzurro, ma dopo aver raggiunto un accordo verbale con il club e il giocatore, sono sorti alcuni problemi. La trattativa, dunque, è definitivamente tramontata e Gabri Veiga ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita. Una scelta per molti versi incomprensibile data la giovane età del giocatore.

Il Napoli a quel punto ha deciso di virare su altri obiettivi. In particolare, dovendo sostituire Hirving Lozano che è tornato al Psv Eindhoven, ha deciso di puntare su un esterno destro. A Napoli, nelle battute finali di questo pazzo calciomercato estivo, è arrivato Jesper Lindstrom. L’esterno danese ha già calcato il campo del Maradona nella passata stagione. Essendo arrivato dall’Eintracht Francoforte, infatti, ha affrontato il Napoli negli ottavi di finale della scorsa edizione della Champions League.

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, si fida ciecamente delle qualità del nuovo numero 29 del Napoli. Il tecnico francese, infatti, lo ha buttato in campo nella mischia finale del match contro la Lazio nella speranza che potesse risolvere il match.

Lindstrom-Napoli, arriva l’avvertimento dal ritiro danese

Nei gironi scorsi, arrivato nel ritiro della Nazionale danese, Lindstrom aveva rilasciato alcune dichiarazioni. Il nuovo esterno del Napoli ha parlato anche della calorosa accoglienza riservatagli dai tifosi azzurri.

Lindstrom si è detto entusiasta di approdare in un grande club come il Napoli, uno dei migliori al mondo. Il danese rivelato, poi, di aver rifiutato anche il Liverpool pur di arrivare all’ombra del Vesuvio.

Sul calore dei tifosi, l’esterno ha spiegato come per lui sia impossibile girare per Napoli senza doversi camuffare.

Sulle parole di Lindstrom, ha parlato anche Morten Hjulmand, ex centrocampista del Lecce oggi allo Sporting Lisbona.

Di seguito quanto evidenziato:

Lindstrom al Napoli? “A Lisbona è diverso, non è così selvaggia la vita. Non è così brutto come a Napoli. Potrei facilmente andare in giro con la mia ragazza in pace e tranquillità. Naturalmente anche in agosto ci sono molti turisti, forse è per questo”.

Parole che suonano quasi come un avvertimento nei confronti del nuovo giocatore del Napoli e che certamente non faranno piacere ai tifosi partenopei.