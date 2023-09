Sorpresa Napoli, offerti a De Laurentiis 30 milioni per la cessione

Arrivano novità riguardo il mercato del Napoli. Recapitata a De Laurentiis un’offerta da 30 milioni. La risposta del patron è sorprendente.

Il calciomercato ormai è giunto al termine. Adesso l’attenzione è tutta rivolta al campo e il Napoli deve dimostrare che la brutta sconfitta contro la Lazio sia stata solamente un evento casuale. Più che i tre punti persi contro una diretta rivale per i piazzamenti Champions League, quello che preoccupa i tifosi partenopei è la prestazione. Gli azzurri, infatti, nella seconda frazione di gioco contro la Lazio di Maurizio Sarri non sono stati in grado di creare alcune pericolo e si sono sciolti difensivamente come neve al sole.

I ragazzi di Rudi Garcìa si sono mostrati con poche idee e molto confuse. La difesa, invece, non ha lavorato bene come reparto e sulla testa dei difensori azzurri inizia ad aleggiare il fantasma di Kim Minjae. Il difensore coreano, passato al Bayern Monaco per circa 58 milioni di euro, è stato sostituito numericamente da Natan. Il difensore classe 2001, però non ha ancora visto il campo in queste prime tre partite di Serie A e iniziano a sorgere i primi dubbi sulle sue reali qualità.

Dopo il match contro la Lazio sono arrivate grandi critiche anche per Rudi Garcìa. La gestione del tecnico francese non è stata ottimale. Più di tutto, ciò che ha fatto storcere il naso ai tifosi azzurri è stata la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia dopo una sola ora di gioco. Da mettere in conto che l’esterno georgiano rientrava da un fastidioso infortunio muscolare, quello che ha sorpreso maggiormente è stata la scelta di far subentrare Giacomo Raspadori invece di Elijf Elmas.

Offerta da 30 milioni: risposta sorprendente di De Laurentiis

Lo scorso anno, infatti, Elmas ha sostituito alla grandissima il numero 77 azzurro. La stagione del centrocampista macedone è stata superlativa con Elmas che è stato il terzo miglior marcatore degli azzurri.

L’ottima stagione con la maglia del Napoli è valsa ad Elmas l’attenzione dei club di tutta Europa. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rivela un’importante retroscena di mercato.

Quest’estate, alla porta del Napoli ha bussato il Lipsia. Il club tedesco ha offerto 30 milioni di euro agli azzurri. Aurelio De Laurentiis, però, ha gentilmente rispedito al mittente l’offerta del club del gruppo Red Bull.

Il patron, infatti, punta molto sul suo centrocampista macedone e spera che Garcìa possa valorizzare Elmas come fatto da Spalletti nelle scorse due stagioni. Questo, ovviamente, per far crescere ulteriormente il valore di mercato del giocatore.