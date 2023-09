Serie A, Rocchi non ci sta: dura risposta alle polemiche arbitrali

Arrivano le nuove dichiarazioni da parte di Gianluca Rocchi in merito agli errori ed alla situazione arbitrale in Italia.

Le polemiche in direzione degli arbitri hanno trovato modo di esplodere dopo appena 3 giornate di Serie A giocate nella stagione 23/24. Rigori dubbi, decisioni discutibili e il caso scoppiato post Juventus-Bologna hanno infatti contribuito ad aizzare la folla contro la categoria arbitrale, difesa ancora una volta a spada tratta dall’ex arbitro nonché designatore dell’AIA Gianluca Rocchi.

“Gli arbitri vanno tutelati”, Rocchi contro le polemiche

Intervenuto nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, in Campidoglio a Roma, Rocchi non ha perso occasione per scagliarsi contro le polemiche arbitrali innalzatesi a seguito dei primi incontri di Serie A. “I nostri arbitri devono essere forti. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto dei ragazzi che lavorano e danno il sangue maltrattati ed insultati. Può capitare che un arbitro sbagli, anche io ho sbagliato. Tutti dovrebbero avere il diritto di sbagliare“, le parole di Rocchi.

Lo stesso ha poi concluso il discorso chiedendo unione fra arbitri in campo, allenatori e giocatori, che rappresenterebbe la vera e propria forza del campionato. “Tutti, indipendente dalla categoria, cercano in un arbitro forza, decisione ed onestà intellettuale. Se c’è questo non ci manca niente, vogliamoci bene“, le battute finali.