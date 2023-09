Rinnovo Kvara, Repubblica analizza il comunicato del Napoli: svelato il piano di ADL

Sviscerato il duro comunicato da parte del Napoli in merito a Khvicha Kvaratskhelia ed al presunto rinnovo di contratto del georgiano.

Ha caratterizzato gran parte della giornata di ieri il duro comunicato social targato Napoli inerente al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Sul proprio profilo Twitter infatti, il club azzurro è intervenuto a gamba tesa sulle news riguardanti proprio il rinnovo del georgiano, etichettandole come bufale in maniera poco aggraziata. Nel frattempo, a donare ulteriori dettagli alla vicenda, l’odierna edizione de La Repubblica.

Comunicato Napoli, la spiegazione

Non hanno tardato ad arrivare le prime spiegazioni in merito al duro comunicato targato Napoli ed assaporato nel corso della giornata di ieri. Prima su tutti, La Repubblica ha infatti sviscerato il contenuto della sfuriata azzurra, a cui alcuni comportamenti da parte dei mass media non sono andati giù.

Nel club azzurro vi è infatti l’idea di proporre un rinnovo contrattuale a Kvaratskhelia, ma ne le modalità sarebbero state scelte ne le cose sarebbero state messe in tavola. Dunque, alla luce di ciò, ad aver contribuito alla sfuriata partenopea sarebbe stato il continuo sbandieramento delle richieste (fittizie o no) da parte dell’agente del calciatore Mamuka Jugeli, partite da 2.5 milioni fino ad arrivare ai 5 milioni di cui tanto si è vociferato.