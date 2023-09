Pandev non dimentica Napoli: parole da brividi

Goran Pandev, ex giocatore azzurro, non ha dimenticato Napoli dopo quasi dieci anni dal suo addio: parole da brividi del macedone.

Goran Pandev è stato un giocatore di grandissimo talento. L’attaccante macedone ha girato diverse squadre in Italia, trovando la gloria prima all’Inter con il Triplete e poi è stato fondamentale per diversi anni a Napoli.

Dopo l’addio di Lavezzi, andato al Psg per 31 milioni di euro, il macedone si è preso il posto da titolare e ha formato un duo d’attacco con Edinson Cavani che metteva paura a tutte le difese d’Italia.

A distanza di anni dal suo addio alla maglia azzurra, l’attaccante macedone sembra non aver dimenticato la sua straordinaria avventura all’ombra del Vesuvio.

Goran Pandev ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, il macedone ha anche parlato della sua avventura al Napoli. L’ex numero 19 azzurro ha celebrato così lo scudetto conquista nella scorsa stagione:

“Spalletti ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso, sono felice per lo scudetto, per la città dove ho ancora tanti amici e per Elmas”.