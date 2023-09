Napoli in affanno? Dallo staff filtra una sensazione: “Succederà nelle prossime settimane”

News a sorpresa dallo staff targato Napoli, con protagonista principale la condizione atletica degli uomini di Garcia.

La pausa per le Nazionali ha contribuito a lasciare un SSCN Konami Training Center vuoto in quel di Castel Volturno, anche al fronte delle ben 15 convocazioni che hanno caratterizzato la rosa azzurra. All’ombra del Vesuvio sono infatti rimasti pochi calciatori a disposizione degli allenamenti giornalieri di Rudi Garcia, fra cui anche Natan, Juan Jesus e Simeone. In attesa del ritorno al completo della rosa, un’importante news giunge direttamente dallo staff del Napoli e riportata quindi dall’odierna edizione de Il Mattino.

Condizione atletica, quando sarà perfetta per il Napoli

Un’interessante focus ha occupato oggigiorno le pagine de Il Mattino, che ha tentato di analizzare e sviscerare ancora una volta i motivi dietro la sconfitta patita dal Napoli per mano della Lazio. Secondo il quotidiano infatti, il motivo principale sarebbe da attribuire alla condizione fisica non ancora ottimale per tutti gli azzurri, fra leggeri infortuni in ritiro, ritardo nelle preparazioni e numerose critiche già innalzatesi in estate.

Le stesse righe di giornale hanno però contribuito a tranquillizzare il popolo partenopeo, riportando ciò che dovrebbero essere le idee di Garcia e di Rongoni. Il primo è infatti pronto a voltare pagina e a ripartire proprio dagli errori commessi contro i capitolini. Per farlo però, servirà una squadra al completo e in piena forma fisica, con il preparatore atletico che promette di presentare tutto ciò al tecnico francese entro poche settimane.