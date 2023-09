Mercato Napoli, gli azzurri unici a provarci per lui: perché è saltato il colpaccio dalla Serie A

Emergono retroscena di un tentativo azzurro per il gioiellino della Serie A, con il trasferimento non andato però a buon fine.

L’estate 2023 targata Napoli è stata piena di nomi accostati a lungo termine agli azzurri senza poi venir effettivamente acquistati dai partenopei. Basta pensare ai vari Kilman, Danso, Gabri Veiga, Tousart e tanti altri, con la società di De Laurentiis capace invece di sviare l’opinione pubblica ingaggiando calciatori quasi mai nominati dalla stampa. Il caso di oggi narra però di un obiettivo di mercato per la quale tentativo targato Napoli è davvero avvenuto, non portando però i frutti sperati.

Baldanzi-Napoli, il retroscena estivo

Il profilo di Tommaso Baldanzi è senz’altro uno dei più in prospettiva facenti parte della Serie A. Il talento cristallino del trequartista, espresso con la maglia dell’Empoli, non ha infatti tardato ad interessare parecchi top club d’Italia e d’Europa. Sul 2003 infatti, forte fu l’interesse estivo di club come Inter, Milan, Juventus e molti team della Premier League, seppur una sola squadra abbia effettivamente provato ad affondare il colpo Baldanzi.

Trattasi proprio del Napoli. A rivelarlo è l’odierna edizione del Corriere dello Sport, che narra di un tentativo azzurro per il trequartista datato inizio estate. Quest’ultimo non andò però a buon fine, portando i partenopei a virare su altri profili. Tale scenario potrebbe però rivelarsi molto utile in caso di interesse ritrovato per Baldanzi nei prossimi mesi: in caso di riapertura di trattativa, il Napoli partirebbe avvantaggiato sulle concorrenti proprio grazie al dialogo instaurato con l’Empoli fra giungo e luglio.