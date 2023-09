“Lo vuole il Liverpool”, la rivelazione dell’ex braccio destro di Giuntoli

L’ex collaboratore di Cristiano Giuntoli svela un retroscena di mercato che fa tremare i tifosi: c’è l’interesse del Liverpool per un azzurro.

La storia d’amore tra Cristiano Giuntoli e il Napoli si è interrotta dopo otto anni di matrimonio. La vittoria dello scudetto non è stato un nuovo inizio, ma la ciliegina sulla torta dopo anni di duro lavoro per rinforzare al meglio il Napoli attraverso il mercato. Giuntoli è stato uno dei più classici colpi di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, lo ha prelevato dal Carpi dopo che i biancorossi avevano scritto la storia.

Con l’operato di Cristiano Giuntoli, infatti, il Carpi ottenne quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla massima serie e ottenendo anche buoni risultati. De Laurentiis, dunque, ha intravisto le potenzialità di un direttore sportivo come Giuntoli in un grande club come il Napoli. Ovviamente non tutti i colpi di mercato messi a segno dal dirigente fiorentino sono da ricordare, ma aver acquistato Khvicha Kvaratskhelia e Kim Minjae per poco più di 20 milioni la dice lunga sull’ottimo lavoro svolto all’ombra del Vesuvio da Cristiano Giuntoli.

L’addio tra il Napoli e Giuntoli è stato più doloroso del previsto. Il dirigente classe ’72, infatti, ha scelto di proseguire la sua carriera dagli acerrimi rivali della Juventus. A mettere ulteriore benzina sul fuoco è stato lo stesso Giuntoli che si è professa juventino fin da bambino nel corso delle sue prime dichiarazioni da tesserato Juve. Parole che non sono affatto piaciute ai tifosi del Napoli.

L’ex collaboratore di Giuntoli fa tremare i tifosi

Ovviamente, per svolgere un lavoro di alto livello come fatto negli ultimi anni, Giuntoli si è dovuto circondare di persone competenti. Tra questi c’è anche Giandomenico Costi, che con Giuntoli ha collaborato prima a Carpi e poi a Napoli. L’ex braccio destro di Giuntoli ha svelato un retroscena su uon degli affari di mercato che ha cambiato la storia azzurra.

Costi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete“. L’ex braccio destro ha parlato anche della trattativa che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Portare Osimhen a Napoli non è stata una passeggiata, lo voleva il Liverpool tanto per dire. Ero con lui a Roma e ci fu il primo contatto con questo intermediario e mi chiedevo come il giorno dopo potesse avere la carica per ripartire pensando che la trattativa potesse andare a buon fine”.

Costi ha poi parlato anche del lavoro ‘oscuro’ che Giuntoli svolge tutti i giorni. Secondo l’ex collaboratore, Giuntoli è un vero stacanovista, capace di chiamare i suoi allenatori anche 100 volte al giorno.