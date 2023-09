Kvaratskhelia fa paura, dalla Spagna sono sicuri: pronta la mossa

Khvicha Kvaratskhelia fa davvero paura ai suoi avversari e dalla Spagna sono certi: pronta una mossa tattica per provare a contenerlo.

La sosta per le Nazionali darà modo a Rudi Garcìa di lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato nel secondo tempo contro la Lazio. Il tecnico francese, inoltre, avrà la possibilità di lavorare a fondo sull’inserimento di Natan. Il sostituto designato di Kim Minjae, infatti, non ha ancora fatto il suo debutto in maglia azzurra.

Garcìa, però, non potrà contare sulla rosa al completo. Per questa sosta Nazionali, infatti, sono ben 15 gli azzurri che hanno lasciato Castel Volturno. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’MVP della scorsa Serie A, Khvicha Kvaratskhelia.

La mossa per provare ad arginare Kvaratskhelia

L’esterno del Napoli sarà impegnato con la sua Georgia nelle gare di qualificazione a Euro 2024. Il numero 77 azzurro affronterà la Spagna, squadra molto più preparata rispetto alla Georgia.

In Spagna, però, non sono affatto contenti di affrontare Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta AS, l’esterno georgiano fa paura al ct De La Fuente. Il tecnico spagnolo è pronto ad una mossa ad hoc per fermare il georgiano.

Pare che De La Fuente si pronto a mettere in pressione su Kvaratskhelia due terzini di grande esperienza come Carvajal, che affronterà il Napoli in Champions, e Azpilicueta. Il ct della Georgia, Willy Sagnol, per questo motivo è pronto alla contromossa.

Negli ultimi giorni, infatti, starebbe provando a spostare Kvaratskhelia sulla fascia destra. In questo caso la Spagna sarebbe in difficoltà, perchè sulla fascia sinistra ci sono solo Gayà e Balde, terzini troppo offensivi per contenere la velocità e il dribbling di Kvara.