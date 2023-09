Di Lorenzo capitano dell’Italia? Arriva la decisione di Spalletti

Arriva la decisione ufficiale in merito a colui che sarà il Capitano della Nazionale Italiana: la news su Di Lorenzo.

Da ormai qualche giorno si respira aria di sosta in quel di Napoli ed in tutte le città facenti parti del campionato italiano. Dopo appena 3 giornate infatti, la Serie A ha lasciato il proprio posto alle varie Nazionali, vista la necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile eventi come le qualificazioni ad Euro2024. Saranno infatti ben 3 le soste che terranno a bada il principale torneo italiano di calcio prima della fine del 2023, con la prima pausa che ha portato lontani da Castel Voltuno ben 15 calciatori azzurri.

Ben 12 di essi saranno dunque impegnati nei match di qualificazione in Europa, con veri e propri derby attesi nelle prossime settimane. Sarà infatti scontro Kvara-Ostigard in Georgia-Norvegia nonché Elmas vs tutto il core italiano nel corso della sfida fra azzurri e Macedonia. Luciano Spalletti, nella sua prima avventura da tecnico della Nazionale, ha infatti portato con se Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, calciatori con la quale il tecnico di Certaldo ha già lacorato in terra partenopea e cui previsioni promettono ampio minutaggio nelle sfide con Ucraina e Macedonia.

Nel frattempo, giunge alla stampa anche la news ufficiale inerente a colui che sarà il capitano della Nazione Campione d’Europa in carica. La news riguarda dunque anche Giovanni Di Lorenzo.

Capitano della Nazionale, nulla da fare per Di Lorenzo

Negli ultimi giorni aveva stuzzicato e non poco le menti dei tifosi napoletani l’indiscrezione in merito al possibile utilizzo, da parte di Luciano Spalletti, di Giovanni Di Lorenzo come capitano della Nazionale. Un riconoscimento che sarebbe stato assolutamente meritato per il terzino destro, già uomo cardine del Napoli e cui scenario avrebbe ricreato proprio l’accoppiata tecnico-leader vissuta in terra partenopea. La notizia riportata quest’oggi dal Corriere dello Sport ha però contribuito a spegnere i sogni di Di Lorenzo e dei suoi tifosi.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il 9 ed il 12 settembre, contro Macedonia ed Ucraina, a scendere in campo con la consueta fascia al braccio sarà niente meno che Ciro Immobile. Una scelta a sorpresa, con Spalletti che ha però usufruito criterio più solido ed imparziale in questi casi. L’attaccante della Lazio è stato infatti eletto capitano in quanto uomo più longevo all’interno della rosa. 56 le presenze del campano, capace di superare di sole due lunghezze il compaesano Gianluigi Donnarumma, fermo a 54.

Una decisione che, oltre a Di Lorenzo, potrebbe far male anche ad un altro azzurro. Gli scorsi giorni avevano infatti aperto ad un vero e proprio toto-punta. Post conferenza di presentazione di Spalletti erano addirittura salite le quotazioni di Rapsadori impiegato come attaccante centrale. L’elezione di Immobile a capitano della squadra spezza dunque i sogni anche dell’ex Sassuolo, con il bomber della Lazio che sarà, con ogni probabilità, titolare in entrambe le sfide.