“Curva chiusa per due giornate”: il Giudice Sportivo pronto alla stangata dopo Napoli-Lazio

Le prime ipotesi di pesante punizione da infliggere alla curva, dopo quanto visto al Maradona nel corso di Napoli-Lazio.

Ha trovato modo di far parlare di se quanto accaduto lo scorso sabato 2 settembre allo stadio Diego Armando Maradona, durante il corso della sfida fra Napoli e Lazio. Parallelamente allo svolgimento del match, vinto poi dai capitolini, proprio dal settore ospiti sarebbero partiti cori razzisti ed antisemiti da parte dei tifosi biancocelesti. Notati e subito indagati, tali cori sono già stati sanzionati dal Giudice Sportivo attraverso ammende punitive nei confronti della Lazio, che ora rischia ancor di più.

Curva chiusa, l’ipotesi colpisce la Lazio

Non è la prima volta che la curva della Lazio si rende protagonista di tali eventi. Anche lo scorso anno, in seguito al match vinto 0-1 dai biancocelesti, spuntarono testimonianze in merito a cori razzisti cantati nel settore ospiti Maradona. Nuovo anno e stessi scenari dunque, per una Lazio che, oltre alle ammende da pagare, rischia ora di giocare 2 partite con curva chiusa.

A riportarlo è Il Mattino, che narra di come tali scene non siano affatto piaciute al Giudice Sportivo che avrebbe ora ordinato di indagare più a fondo sulla vicenda. In caso tutto ciò dovesse dunque essere approvato, la Lazio si troverebbe priva del proprio tifo organizzato per 2 delle 3 partite di rientro dalla sosta, contro Monza e Torino.