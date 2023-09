Comunicato Napoli, da Milano senza parole: la risposta del giornalista fa discutere

Il Napoli ha pubblicato un comunicato relativo al rinnovo di Kvaratskhelia. Da Milano arriva una risposta che scatena la polemica.

In questa sosta per le nazionali, a tener banco in casa Napoli, oltre alle questioni di campo, è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Da diverse settimane sui vari media si parla ininterrottamente di alcuni problemi nella trattativa.

L’esterno georgiano con 1 milione di euro all’anno è uno tra i giocatori con lo stipendio più basso nella rosa del Napoli. Sorprende, inoltre, come Diego Demme, ormai fuori rosa, percepisca uno stipendio pari a tre volte quello dell’MVP della scorsa Serie A.

Nella giornata di ieri, il Napoli ha voluto mettere a tacere tutte le voci inerenti al futuro di Kvaratskhelia. Tramite un comunicato pubblicato attraverso il profilo ufficiale “X”, ex Twitter, il club azzurro ha definito ‘cazzate’ tutto ciò che si è letto nelle ultime settimane. Nessuno della dirigenza azzurra ha parlato con l’entourage del giocatore perchè il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027, data troppo lontana per pensare ad un rinnovo.

Il comunicato su Kvaratskhelia scatena la polemica

Aurelio De Laurentiis è stato ovviamente criticato per la dialettica utilizzata all’interno del comunicato. Il patron, anche durante il ritiro di Dimaro non aveva utilizzato un linguaggio appropriato nei confronti dei giornalisti.

Direttamente da Milano, Fabio Ravezzani, non le ha mandate a dire al patron del Napoli. Il noto giornalista, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha attaccato duramente il presidente azzurro affermando come il Napoli e Napoli meritino di meglio.

A far scatenare la polemica, però, sono le parole che seguono:

“Napoli sa essere molto divertente, molto creativa e molto sgradevole se vuole (parlo per esperienza personale)”.

Un attacco diretto, dunque, anche al popolo partenopeo che si vede nuovamente ferito dal nord Italia.