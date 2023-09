Champions in chiaro: c’è l’annuncio di Mediaset sul Napoli

Importanti notizie giungono all’orecchio dei tifosi del Napoli: trattasi dell’annuncio targato Mediaset sui match di Champions trasmessi in chiaro.

Si avvicina ormai in maniera dirompente il calcio d’inizio della Champions League 23/24. Un calcio d’inizio che verrà battuto dal Napoli nella suggestiva location del Municipal di Braga, dove gli azzurri affronteranno proprio la squadra locale il 20 settembre, al rientro dalla sosta. Con gironi e calendari ormai ufficializzati, mancava però l’annuncio in merito alle partite che verranno trasmesse in chiaro. Nuove notizie giungono quindi sul fronte per i tifosi partenopei.

Champions League, Union Berlin-Napoli in chiaro

Aveva destato non poco scalpore la scelta di Amazon Prime Video di escludere il Napoli dai propri match in esclusiva del mercoledì. Il tutto, nonostante la sfida al Bernabeu contro il Real Madrid, programmata per il 29 novembre, cada proprio in quel giorno. Fortunatamente per i supporter partenopei però, nuove e positive notizie sono arrivate a bussare all’ombra del Vesuvio.

Mediaset ha infatti annunciato la propria lista di match che verranno trasmessi in chiaro, fra cui appunto figurano anche gli uomini di Garcia. La sfida in questione è Union Berlin-Napoli, di scena il 24 ottobre e che verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata. Ritorno dunque sul digitale terrestre per gli azzurri, l’anno scorso presenti sulla rete in occasione delle sfide con Rangers (andata), Francoforte (andata) e Milan (ritorno). Di seguiti, la lista completa dei match che verranno trasmessi in chiaro da Mediaset: