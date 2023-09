Cajuste sicuro: “È lui il calciatore del Napoli che mi ha colpito di più”

Cajuste pazzo del proprio compagno di squadra, eletto a giocatore più impressionante dell’intera rosa del Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Expressen direttamente dal ritiro della Svezia, Jens Cajuste è stato protagonista di alcune dichiarazioni inerenti alla propria nuova esperienza in quel di Napoli. Dagli obiettivi ad alcuni retroscena della trattativa, fino ad arrivare al rocambolesco esordio di Frosinone i temi dell’intervista. Ad aver colpito però particolarmente i tifosi, le parole di Cajuste in merito ad un compagno di squadra in particolare.

“Calciatore impressionante”, Cajuste elogia Anguissa

Si è sin da subito mostrato pazzo della città e pazzo dell’ambiente Napoli Cajuste. Il centrocampista ha infatti dispensato parole al miele sia per l’atmosfera respirata che per ogni suo compagno di squadra, etichettandoli di “livello superiore” rispetto alla maggior parte dei calciatori da lui incontrati. Oltre alla velocità, alla tecnica e alla tattica dimostrata sul campo ed in allenamento, un profilo in particolare ha colpito nel profondo l’ex Reims.

Nella mente dello svedese infatti, lo status di migliore è stato raggiunto dal suo compagno di reparto Zambo Anguissa. “Anguissa gioca alla grande, è completo. Mi ha subito colpito, è un giocatore impressionante“, le parole di Cajuste sul camerunese.