Cajuste: “Il Napoli mi ha sorpreso”, poi si sbilancia sugli obiettivi

Arriva una nuova intervista direttamente dai ritiri delle Nazionali, questa volta con protagonista proprio il calciatore svedese.

Non hanno tardato ad arrivare le prime dichiarazioni azzurre in diretta dai propri ritiri delle Nazionali. Dei 15 partenopei convocati, è fin qui toccato ad Olivera, Lindstrom e Lobotka condurre interviste per conto della propria Nazione, con Jens Cajuste unitosi presto al coro direttamente dal ritrovo della Svezia. Dinamiche le parole dell’ex Reims, intervenuto su obiettivi e sensazioni vissute a Napoli ai microfoni di Expressen.

Cajuste esalta Napoli, le parole

Ha sin da subito parlato delle sensazioni vissute dopo il suo approdo il centrocampista svedese svelando anche qualche retroscena di trattativa. “Non mi aspettavo che il Napoli fosse interessato a me, è successo tutto nel giro di una settimana. Mi sono ritrovato in una città ed in un club fantastico con giocatori di alto livello“, le parole di Cajuste, che ha poi eletto il più recente come suo compleanno più bello proprio a causa della firma con gli azzurri arrivata il medesimo giorno.

Cercare di dare il meglio una volta entrato a partita in corso. Questo l’obiettivo personale rivelato da Cajuste, intervenuto poi sullo sfortunato esordio di Frosinone. “Il mio inizio è stato difficile ma ho lasciato tutto alle spalle, nel calcio sono cose che succedono. Chiaramente senti la pressione di far bene, ma preferisco che su palchi del genere ciò accada piuttosto che il contrario“, le grintose dichiarazioni.

Infine, un piccolo pensiero anche sulla forza dei propri compagni di squadra, con Zambo Anguissa definito con l’appellativo “impressionante” dallo svedese. “I miei compagni sono su un altro livello. Sono velocissimi, sia tecnicamente che tatticamente, molto più di quanto ero abituato. La concorrenza è spietata e non è facile ergersi, ma sarà un’ottima occasione per crescere ed imparare“, ha quindi concluso Cajuste.