“Abbiamo pensato tutti la stessa cosa”, Spalletti in Nazionale: Raspadori si espone

Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana. Nel ritiro di Coverciano il tecnico ha ritrovato Raspadori che parlato della loro avventura a Napoli.

La Serie A, dopo appena tre giornata si è già fermata. Il campionato lascia così spazio alla prima sosta per le Nazionali di questa stagione. Per l’Italia, però, non sarà una sosta come tutte le altre. I prossimi impegni di qualificazione a Euro2024 saranno fondamentali e soprattutto saranno le prime partite per Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri.

In Nazionale, il tecnico di Certaldo, ha ritrovato alcuni giocatori cardine della cavalcata scudetto del Napoli nella passata stagione. Oltre a Di Lorenzo, Meret e Politano, anche Raspadori è stato convocato per i prossimi impegni degli azzurri.

Raspadori commenta l’approdo di Spalletti sulla panchina dell’Italia

Il numero 81 del Napoli, direttamente dal ritiro dell’Italia a Coverciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport.

L’attaccante azzurro ha svelato di aver accolto con gioia l’arrivo di Spalletti sulla panchina dell’Italia. Oltre ai suoi compagni di squadra a Napoli, anche gli altri convocati hanno accolto piacevolmente Spalletti.

Di seguito le parole di Raspadori:

Ritrovare Spalletti a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l’ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me”.

Raspadori poi ha ricordato quanto fatto da Spalletti a Napoli lo scorso anno: