Torna Quagliarella: ipotesi a sorpresa per l’attaccante napoletano

Dopo l’ultima diapositiva al Maradona, una nuova avventura è pronta ad essere affrontata da Fabio Quagliarella.

Il mondo della Serie A ha affrontato molte perdite nell’ultimo periodo, con numerosi addii che hanno scosso notevolmente il panorama calcistico italiano. L’ultima estate è stata infatti critica con il mercato arabo che ha sottratto alla Lega profili del calibro di Milinkovic-Savic, Brozovic ed altre figure cardini delle migliori 20 squadre d’Italia. Come non parlare inoltre dei vari addii di Sandro Tonali e Milan Skriniar, in direzione Premier League e Ligue 1, sostituiti a dovere dalle proprie squadre ma comunque abili a lasciare un vuoto incolmabile nelle piazze di Milan ed Inter.

Tale discorso ha inesorabilmente visto coinvolto anche il Napoli, che ha visto Kim Min-jae volare in quel di Monaco alla volta del Bayern. Un discorso sempre più ampio, eppure sdoganato dalla scelta di un campione senza tempo della nostra Serie A. Trattasi di Fabio Quagliarella, rimasto svincolato a seguito della retrocessione e dei problemi finanziari capitati alla Sampdoria. Dopo le avventure al Torino, alla Juventus, all’Udinese, appunto ai blucerchiati ed anche al Napoli, una nuova avventura è pronta a caratterizzare la carriera del calciatore di Castellammare di Stabia.

La destinazione è quanto più romantica possibile, con Quagliarella vicino a riunirsi ad una piccola parte della propria storia in Italia.

Colpo De Laurentiis, Quagliarella vicino al Bari

L’ultima diapositiva della straordinaria carriera di Quagliarella aveva fatto emozionare numerosi tifosi italiani. La punta, privata per cause di forza maggiore del proprio contratto al Napoli datato 2010, aveva infatti salutato la curva azzurra nell’ultimo incontro della scorsa Serie A. Fu un Napoli-Sampdoria, culminato con la vittoria azzurra e con la consueta premiazione Scudetto ai partenopei, oltre che con il tributo dell’intero stadio alla punta.

Ebbene, nel futuro di Quagliarella sembrerebbe prospettarsi ancora un briciolo di Napoli, o meglio, di famiglia De Laurentiis. Dopo il mercato insufficiente della scorsa sessione di mercato, infatti, l’ex blucerchiato sarebbe finito nel mirino del Bari. Un colpo da maestro a parametro zero, eseguito per sostituire il partente Cheddira e riportato in anteprima dalla redazione pugliese di Telebari.

Una pista suggestiva, romantica, che appare però alquanto complicata. Lo stesso Quagliarella aveva infatti dichiarato di essere a completa disposizione della Sampdoria, in caso di dietrofront da parte del club blucerchiato, ma di valutare l’appendere gli scarpini al chiodo in caso di offerta da parte di altri club. In caso tale scenario non vada in porto, già pronto un piano B per il Bari: l’attaccante esperto e scuola Roma Stefano Okaka Chucka.