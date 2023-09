Sconfitta Napoli e malumore tifosi: faccia a faccia De Laurentiis – Garcia

La sconfitta contro la Lazio ha scatenato i malumori della piazza, ma non solo: c’è stato un confronto anche tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcìa.

La sosta per le Nazionali arriva nel momento più adatto per il Napoli. Gli azzurri dopo aver vinto con merito contro Frosinone e Sassuolo, sono crollati allo Stadio Maradona contro i colpi della Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo una prima frazione di gioco disputata su buoni livelli, gli azzurri hanno capitolato nel secondo tempo. Gli uomini di Rudi Garcìa sono apparsi senza idee e sono mancati moltissimo in fase difensiva. Tra i vicoli di Napoli sta già impazzando la paura che Kim Minjae non sia stato sostituito a dovere. Ad accrescere questa paura sono le dichiarazioni del tecnico francese.

Garcìa ha più volte ribadito come Natan, sostituto designato, non abbia ancora trovato spazio perchè arrivato da poco e non conosce la lingua. Parole che, però, stridono con la scelta di Garcìa di schierare dal 75′ del secondo tempo Jesper Lindstrom. L’esterno danese, infatti, era arrivato al Napoli da soli tre giorni. Questa scelta fa pensare, dunque, che Rudi Garcìa non ritenga Natan ancora pronto per giocare da titolare nella squadra campione d’Italia.

Se così fosse, questo sarebbe certamente un errore di valutazione da parte del duo Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso. La società campione d’Italia, dopo aver perso il miglior difensore della scorsa Serie A, non può permettersi di non sostituirlo in maniera adeguata.

Napoli-Lazio, arriva il confronto tra De Laurentiis e Garcìa

Come detto, dunque, tra i tifosi del Napoli è suonato il primo campanello d’allarme. Ora starà al tecnico francese trovare delle soluzione che possano dare nuove certezze alla squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, non solo i tifosi hanno lamentato delle perplessità riguardo la prestazione offerta dai loro beniamini.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto dei chiarimenti a Garcìa.

Garcìa, ha spiegato che all’inizio di un nuovo percorso è abbastanza normale avere delle difficoltà nelle fasi iniziali. Per quanto riguarda il calo fisico, Garcìa si è assunto la responsabilità spiegando come questo era pronosticabile, ma che il lavoro svolto in ritiro permetterà agli azzurri di essere al top per l’intera stagione.

Il quotidiano specifica che i toni della conversazione sono stati molto pacati, con il presidente che ha incassato le motivazione espresse dal suo nuovo allenatore.