Rinnovo Osimhen, tifosi in ansia: De Laurentiis spiazza tutti

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Osimhen. L’annuncio non è ancora arrivato e De Laurentiis spiazza e spaventa i tifosi azzurri.

Victor Osimhen è ripartito da dove aveva lasciato. In queste prime tre partite di campionato il centravanti nigeriano ha già collezionato tre reti ed è stato fondamentale per le vittorie su Frosinone e Sassuolo. Contro la Lazio non è riuscito a essere incisivo in zona realizzativa, ma è stata tutta la squadra ad aver offerta una prova estremamente sottotono.

Nel match contro i biancocelesti, però, non è stata la fase offensiva a preoccupare più di tanto. Il reparto difensivo è stato il vero punto debole degli azzurri che si sono esposti troppo ai contropiedi di Immobile e compagni.

Ora il campionato si è fermato e Rudi Garcìa avrà a disposizione due settimane di tempo per dare nuovamente fiducia al reparto difensivo. Il tecnico francese dovrà lavorare duramente anche per inserire Natan, che dovrebbe essere il vero sostituto di Kim Minjae. L’ex allenatore della Roma, però, non avrà a disposizione l’intera rosa. Tra i tanti che hanno lasciato Castel Volturno, c’è anche Victor Osimhen. Il numero 9 del Napoli è volato in Nigeria per affrontare il São Tomé e Príncipe.

De Laurentiis ha scelto il futuro di Osimhen

Nonostante la sua partenza, a Napoli quello di Victor Osimhen resta un tema caldissimo. In particolare, da diverse settimane vanno avanti le trattative per il rinnovo. L’accordo sembra essere stato trovato nel corso del ritiro di Castel di Sangro, ma un annuncio da Aurelio De Laurentiis non è mai arrivato.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, nonostante la proposta di rinnovo presentata in ritiro, al momento tra il Napoli e Osimhen è tutto fermo.

Per fronteggiare l’avanzata saudita, De Laurentiis ha accontentato su diversi aspetti le richieste del centravanti capocannoniere della scorsa Serie A. De Laurentiis avrebbe voluto che Osimhen firmasse il rinnovo già a luglio. Sul tavolo c’è un’offerta da 12 milioni all’anno, bonus compresi, e una clausola rescissoria da 180 milioni. Con il rinnovo, Osimhen si legherebbe al Napoli fino al 2026.

Dopo le accelerate estive, però, il presidente ha voluto rallentare. Secondo l’entourage del giocatore è nell’interesse del presidente far firmare il rinnovo, dato che la prossima estate Osimhen avrà solo un altro anno di contratto e il suo prezzo potrebbe scendere notevolmente.

Il Mattino rivela, inoltre, come De Laurentiis avrebbe venduto senza grossi problemi il centravanti nigeriano, ma le offerte degli arabi si sono fermate a solo 130 milioni, cifra ritenuta troppo bassa.