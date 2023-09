Perché Kvaratskhelia non firma il rinnovo? La decisione

Oltre a Victor Osimhen, il Napoli lavora anche al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Spunta la decisione del georgiano sul futuro.

L’inizio di stagione del Napoli è stata buona, ma pesa la sconfitta subita allo Stadio Maradona contro la Lazio. Più che i punti persi è stata la prestazione offerta dagli azzurri nel secondo tempo a preoccupare i tifosi azzurri.

Nella seconda frazione di gioco il Napoli ha mostrato una pessima fase difensiva, con tanta distanza tra i reparti, e una fase offensiva senza idee e molto macchinosa. In questo avvio di stagione, Rudi Garcìa non ha ancora potuto contare su un Khvicha Kvaratskhelia al massimo della forma.

L’esterno georgiano ha subito nel corso della preparazione estiva un infortunio di tipo muscolare che lo ha tenuto fuori al debutto a Frosinone e poi contro il Sassuolo gli ha permesso di partire solo dalla panchina, fornendo un assist.

Rinnovo Kvaratskhelia, c’è la decisione del georgiano

Oltre ad una forma fisica da ritrovare, Kvaratskhelia è impegnato con la società azzurra per trovare un accordo per il rinnovo. L’attuale contratto scade nel 2027, ma l’MVP della scorsa Serie A è terzultimo per stipendi nel Napoli e ha dimostrato di meritare un adeguamento.

Un annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis non è ancora arrivato e l’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega nel dettaglio cosa frena la trattativa.

Secondo il noto quotidiano sportivo, pare che non ci sia ancora un accordo tra il club e il giocatore. La distanza tra la richiesta del numero 77 e la proposta del club è ancora molto ampio.

Kvaratskhelia avrebbe avanzato richieste per 5 milioni all’anno più uno di bonus. Il Napoli, al momento, è fermo a 3,5 milioni all’anno. Dopo il match con la Lazio non c’è stato nessun incontro tra le parti. Kvara è partito per gli impegni con la Nazionale e con lui anche il suo agente. L’accordo ancora non è stato trovato.