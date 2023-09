Napoli poco convincente: svelato il vero problema della squadra

Il Napoli ha subito una brutta battuta d’arresto contro la Lazio. A pochi giorni di distanza viene svelato il vero problema della squadra di Rudi Garcìa.

Sembra procedere tutto per il meglio in casa Napoli e invece la sconfitta allo Stadio Maradona ha sconvolto i piani e la pausa per le nazionali a Castel Volturno. L’avventura di Rudi Garcìa sulla panchina della squadra campione d’Italia era iniziata alla grande. Nelle prime due sfide contro Frosinone e Sassuolo, il Napoli aveva dimostrato di non aver staccato la spina dopo la vittoria dello scudetto.

Gli azzurri, nel match di debutto contro il Frosinone erano anche andati sotto nel punteggio, ma da grandissima squadra hanno saputo reagire alle difficoltà e avevano abbattuto il muro eretto dai gialloblu. Contro la Lazio, invece, è stato indubbiamente fatto un passo indietro. Nella prima frazione di gioco, il Napoli non ha giocato male e ha fatto una buona prestazione. La debacle, però, si è consumata nella ripresa. Gli uomini di Rudi Garcìa sono rientrati dopo l’intervallo senza idee e con una fase difensiva che ha fatto acqua da tutte le parti.

In molti, dunque, hanno individuato nell’assenza di un vero sostituto di Kim Minjae il problema del Napoli. Natan, infatti, non è ancora sceso in campo da titolare in questa stagione. Il tecnico francese gli ha, fino a questo momento, preferito l’esperienza di Juan Jesus. Il difensore campione d’Italia, però, non ha la rapidità necessaria per sostenere una linea difensiva così alta.

Altro che difesa, ecco il problema del Napoli

Come detto in precedenza, molti hanno individuato nella fase difensiva il problema del Napoli contro la Lazio. Le statistiche, però, vengono in aiuto e spiegano nel dettaglio quale sia stato il vero problema degli azzurri in questo inizio di stagione.

Secondo i dati raccolti in queste prime tre giornate di Serie A, pare che il vero problema degli azzurri non sia la fase difensiva, bensì quella offensiva.

La squadra di Rudi Garcìa, infatti, è seconda nei top cinque campionati europei per tiri realizzati. Gli azzurri hanno una media di 22 tiri a partita, ma solo 5,7 di questi finiscono nello specchio della porta avversaria.

Il dato diventa ancora peggiore se si pensa ai gol realizzati. Il Napoli ha trasformato solo il 9% delle conclusioni effettuate in queste prime tre giornate di Serie A. Gli azzurri tirano più di Milan, Juventus e Inter, ma la loro efficacia è decisamente bassa.