Lista UEFA, Garcia premia il baby talento: escluso un calciatore

Tra poco ricomincerà la Champions League che vede il Napoli testa di serie. Rudi Garcìa ha scelto i giocatori da inserire nella lista UEFA.

Dopo la sosta per le Nazionali, nella testa di Garcìa e dei calciatori azzurri non ci sarà solo il campionato. A breve, infatti, inizierà la nuova Champions League. Il Napoli è finito nel girone con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Considerando che gli azzurri sono teste di serie, sono stati molto sfortunati nel pescare i Blancos di Carlo Ancelotti in seconda fascia.

Diramata la lista UEFA, le scelte di Garcìa

Come ogni anno, la UEFA pretende l’inserimento dei giocatori utilizzabili in una speciale lista che sarà valida fino al termine della fase a gironi. Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, ha diramato le sue scelte nella giornata di oggi: spicca una sorpresa.

Il tecnico francese ha inserito in lista UEFA il baby talento Lorenzo Russo. Si tratta di un trequartista classe 2005. Russo è cresciuto nelle giovanili del Napoli e da molti viene visto come un giovane dalle ottime speranze. Mancino naturale, può ricoprire anche il ruolo seconda punta e di centrocampista centrale.

Tra gli esclusi, invece, c’è Diego Demme. Il tedesco è sul mercato è non è impossibile ipotizzare un suo addio in uno dei mercato ancora aperti.

Di seguito la lista UEFA completa:

Portieri: Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret;

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Mario Rui, Alessandro Zanoli;

Centrocampisti: Frank Anguissa, Jens Cajuste, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Lorenzo Russo, Piotr Zielinski:

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Jesper Lindstrom, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin.