“È stato vicino al Napoli!”, l’agente conferma tutto

Forte indiscrezione di mercato che riguarda un capitano della Serie A: l’agente ha confermato l’interesse degli azzurri.

Altro capitolo per quanto riguarda il calciomercato in casa Napoli. Son state tante le uscite, e anche clamorose oseremo dire. Aurelio De Laurentiis ha dovuto maneggiare con cura alcuni talenti perché le offerte non mancavano sicuramente.

Una priorità era certamente quella di ampliare il pacchetto difensivo dopo l’addio di Kim; la corsia di destra aveva bisogno di un sostituto visto il record di presenze di Di Lorenzo la scorsa stagione. Tra il centrocampo e le corsie offensive è rimasto tutto un po’ in balia del gioiello Gabri Veiga, il finale lo conoscono tutti. De Laurentiis ha messo mano su qualche pedina, mentre su altre circolavano solamente voci ma le trattative non si sono mai concretizzate.

L’agente di Faraoni conferma le voci di mercato

Uno dei giocatori che è stato a un passo dal Napoli nel corso del mercato estivo è stato sicuramente Davide Faraoni. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso del programma Radio Goal, ha parlato Mario Giuffredi, agente del terzino destro del Verona, che ha rivelato un’indiscrezione di mercato.

Giuffredi ha infatti confermato l’interesse del Napoli, che è stato veramente a un passo da acquistare l’ex Inter: “Faraoni è stato vicino al Napoli. De Laurentiis me l’aveva chiesto ma a patto che fosse partito Zanoli: non essendo partito, è rimasto in rosa“. Queste quindi le parole dell’agente per confermare quanto Faraoni sotto sotto stesse aspettando il via libera per raggiungere la squadra Campione d’Italia.

Faraoni sarebbe stata una grandissima alternativa a capitan Di Lorenzo, che l’anno scorso ha dovuto fare straordinari su straordinari sulla corsia di destra. Faraoni che per alcuni tifosi fa emergere brutti ricordi nel terreno del San Paolo qualche anno fa, per molti però (De Laurentiis in primis) era una buona pedina per far rifiatare il capitano azzurro visti i numerosi impegni.

Il problema nella trattativa però è lo stesso che ha frenato l’uscita di Gaetano e dello stesso Demme. Entrambi erano in uscita da Napoli, chi in prestito e chi a titolo definitivo, ma entrambi erano legati dal fatto che De Laurentiis li facesse partire solamente alla firma di un sostituto nel ruolo. Zanoli era la chiave che poteva sbloccare la trattativa che avrebbe portato Faraoni con la casacca azzurra, ma il terzino italiano, dopo la buona esperienza in prestito alla Sampdoria, ha convinto Rudi Garcia in ritiro che ha deciso di non lasciarlo partire.