Marika Fruscio infiamma i social: le sue curve sono incontenibili – FOTO

La bellissima giornalista, nonché nota tifosa del Napoli, non perde mai occasione per infiammare i social: il suo ultimo scatto in costume manda in visibilio tutti i suoi followers.

Le vacanze sono ormai finite quasi per tutti: c’è la nostalgia, certamente, delle ferie, anche se c’è chi approfitta del clima settembrino per godersi dei giorni di relax fuori stagione. È il caso anche di Marika Fruscio, che sarà sicuramente felice delle due vittorie nelle prime due uscite in campionato contro Frosinone e Sassuolo, ma avrà da recriminare per la brutta sconfitta allo Stadio Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La meravigliosa Marika non spreca mai occasione per palesare la sua fede calcistica, decisamente a tinte partenopee: le immagini pubblicate dalla stessa giornalista in concomitanza con i festeggiamenti dello Scudetto le ricordano molto bene i tifosi azzurri, che hanno sempre la fortuna di poter godere dei tanti scatti bollenti che Marika Fruscio ‘concede’ ai propri followers sui social. È il caso, per esempio, dell’ultima foto pubblicata in costume: il suo corpo fa sognare tutti i tifosi del Napoli che ormai da anni la supportano.

Il corpo di Marika Fruscio è uno splendore per gli occhi

La bellissima Marika Fruscio ha trascorso le sue vacanze in giro per l’Italia. Durante tutta l’estate ha regalato scatti bollenti che hanno incantato i suoi numerosissimi followers. Anno dopo anno, infatti, Marika sta ampliando il suo pubblico. Su Instagram, infatti, ha superato i 900mila seguaci e punta spedita al milione.

In questo nuovo scatto pubblicato sui suoi profili social, la meravigliosa Marika si mostra ancora in vacanza. Lo sguardo della nota giornalista è seducente, così come il suo decolleté. Anche in questo scatto, da non mostrare ai deboli di cuore, la Fruscio non nasconde il suo eterno amore per il Napoli.

In favore di fotocamera, infatti, c’è lo straordinario tatuaggio dedicato al Napoli sul braccio destro. Ancora una volta la bellissima Marika ha regalato così a tutti i tifosi partenopei e non solo, un ultimo assaggio di vacanze prima di tornare definitivamente alla routine quotidiana.

Anche dopo la sconfitta contro la Lazio, dunque, la bella Marika non fa mai mancare il suo apporto alla sua squadra del cuore, così come i suoi followers non le fanno mai mancare il loro.

Tra i commenti sotto al post, infatti, in molti apprezzano la straordinaria Marika Fruscio. Chi si limita ad un “Complimenti“, mentre altri preferiscono spendere qualche parola in più come: “Sei davvero unica, bellissima donna“.