Lobotka conferma le voci: “Qualcosa è cambiato”, poi le parole sulla sconfitta con la Lazio

Le parole del centrocampista dal ritiro della Slovacchia. L’azzurro è intervenuto sulla sconfitta con la Lazio e sulla situazione Napoli.

La sosta è tornata a travolgere il campionato di Serie A dopo appena tre giornate dall’inizio del nuovo torneo. Uno scenario che ha lasciato Napoli ed i suoi tifosi succubi della sconfitta patita contro la Lazio. Fortunatamente però, per i supporter partenopei vi saranno i numerosi impegni dei ben 15 calciatori convocati dalle proprie Nazionali. Direttamente dal ritiro della Slovacchia arrivano quindi le dichiarazioni di Stanislav Lobotka, intervenuto su uno dei temi più caldi in casa Napoli.

Sconfitta e gioco di Garcia, le parole di Lobotka

Si è parlato spesso, nelle ultime settimane, della tendenza di Stanislav Lobotka ad uscire molto più spesso dal gioco e dalla costruzione targata Napoli da quando la squadra è sotto il controllo di Rudi Garcia. Un discorso capace di far scendere in campo numerosi esperti del settore, alla quale non ha tardato ad unirsi proprio il diretto interessato. “Giochiamo in modo diverso rispetto allo scorso anno, questo è vero, ma ogni allenatore ha il suo stile di gioco. Ci vorrà del tempo, ma sapremo tutti abituarci allo stile di Garcia“, le parole pronunciate dal ritiro della Slovacchia.

Il centrocampista ha poi parlato della sconfitta patita contro la Lazio, cercando di sviscerarne i punti cardine. “La Lazio è una squadra di qualità e molto abile nel contropiede, nel secondo tempo sono stati bravi nel leggere le nostre azioni“, quanto detto da Lobotka, che ha poi concluso con una considerazione personale sulla stagione. “L’anno scorso nessuno si aspettava che vincessimo lo Scudetto. Oggi siamo Campioni, la concorrenza è agguerrita e sarà molto difficile difendere il titolo“, la chiusura.