Lindstrom: “Il Napoli è uno dei migliori club al mondo, è la scelta giusta per me”

Arrivano le prime dichiarazioni post-debutto in azzurro per Jesper Lindstrom, che ha spiegato ai tifosi il motivo del suo approdo al Napoli.

La sconfitta patita dal Napoli contro la Lazio al Maradona ha lasciato numerose cicatrici sui corpi dei calciatori di Rudi Garcia, chiamati a rimediare ai propri errori nel corso della sosta per le Nazionali. Dei partenopei imprecisi e spenti hanno funto da cornice anche per la prima apparizione in azzurro di Jesper Lindstrom, entrato a partita in corso al posto di Politano. Nonostante il danese non sia riuscito ad incidere su di un match ormai indirizzato, l’ex Francoforte promette margini di crescita, nonché grinta sprigionata anche nel corso di un’intervista ad un forum connazionale.

Lindstrom elogia il Napoli, poi il retroscena sul Liverpool

Raggiunto dai microfoni della testata danese Tipsbladet, Lindstrom ha pronunciato le sue prime parole post-debutto con gli azzurri. Fra le tante, anche una clamorosa rivelazione di mercato. “Mi voleva anche il Liverpool, squadra di cui sono tifoso. Sarebbe stata un’esperienza pazzesca per me, ma alla fine ho scelto il Napoli perché mi sono state promesse più chances e più occasioni per giocare“, le parole dell’ex Francoforte, che ha poi eletto il club partenopeo come uno dei migliori al mondo.

“Non ho ancora avuto modo di vivere la città, uscire di casa è impossibile“, ha poi continuato Lindstrom, facendo leva sull’estrema passione ed affetto dei tifosi partenopei nei confronti dei calciatori azzurri e della squadra. “A Napoli sarà diverso, bisognerà abituarsi, ma so per certo che sarà un’esperienza incredibile“, ha quindi concluso il danese.