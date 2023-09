L’ex Napoli sorprende tutti: vicina una nuova avventura all’estero

Ennesima avventura che si profila nel futuro dell’ex azzurro, prepotentemente finito nel mirino di un nuovo club.

Giorno 1 di sosta in casa Napoli, dove gli uomini di Garcia, reduci dalla sconfitta patita contro la Lazio, hanno lasciato in blocco Castel Volturno per dirigersi vero i ritiri delle proprie Nazionali. Ben 15 sono infatti gli azzurri convocati dalle rispettive Nazioni per gli impegni dei prossimi giorni, con un consistente blocco chiamato da Luciano Spalletti in persona in rappresentanza dell’Italia. Si prospetta dunque un SSC Napoli Konami Training Center abbastanza vuoto nelle ore a venire, popolato solo dai pochi calciatori rimasti a casa come Juan Jesus, Simeone e Natan.

A movimentare le giornate all’ombra del Vesuvio ci hanno però pensato le news inerenti agli ex azzurri. Le ore odierne hanno infatti ufficialmente regalato una nuova avventura da percorrere a Tanguy Ndombelé. Nel mirino anche del Genoa nelle ultime settimane, il francese è ufficialmente approdato al Galatasaray in Turchia, cui mercato chiuderà i battenti il 15 novembre. Tutto ciò è stato quindi accompagnato dalle notizie in merito ad un fu compagno del centrocampista, rimasto svincolato al termine della scorsa stagione. Un’importante testata giornalistica ne riporta infatti del possibile ritorno in terra francese.

Sirigu lascia l’Italia, approdo al Nizza vicino

Ha lasciato spiazzato la maggior parte del pubblico partenopeo il percorso intrapreso da Salvatore Sirigu in quel di Napoli. Arrivato nell’estate 2022 infatti, l’ex Genoa venne acquistato dal club azzurro in qualità di vice-portiere, con l’ipotesi di utilizzo ben più fitto a causa di quella che fu l’intricata situazione fra i pali della scorsa annata. Eppure, in 6 mesi furono 0 le presenze totalizzate dal sardo con il club campano, apparendo solo in amichevole e non assaporando il campo nemmeno in Coppa Italia contro la Cremonese.

Una situazione che, nonostante il primo posto in classifica e gli ottavi di Champions appena raggiunti, portarono Sirigu alla richiesta di cessione. Il portiere fu dunque usato come pedina di scambio nell’operazione Gollini condotta con la Fiorentina. Difficoltà vi furono però anche in quel di Firenze. L’estremo difensore fu infatti vittima di un gravissimo infortunio ancor prima di debuttare con i toscani, rimanendo fermo ai box per il resto dell’atroce stagione.

Fortunatamente però, l’incubo per Sirigu parrebbe finito. Secondo quanto riportato dall’Equipe infatti, l’ex azzurro, ad oggi svincolato, sarebbe finito nel mirino del Nizza. I rossoneri di Francia vorrebbero infatti ingaggiare proprio l’estremo difensore come vice, riportandolo in Ligue 1 dopo gli splendidi anni vissuti al Paris Saint-Germain.